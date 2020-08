Ghost of Tsushima dostane kooperaci zdarma v rámci podzimní aktualizace

Kooperační mód v Ghost of Tsushima se bude jmenovat Legends. Je to zcela oddělený herní mód od hlavního příběhu, takže v něm nenarazíte na Džina ani další postavy, které potkal při své cestě. Zatímco kampaň se soustředí na otevřený svět a krásy ostrova, Legends budou o mytologii, pověstech a akci.

Legends jsou designované přímo pro hraní v kooperaci. Hrát můžete s přáteli nebo se dát dohromady s dalšími hráči skrz matchmaking. Následně přichází výběr třídy postavy. V nabídce je samuraj, lovec, ronin a asasín. Každá třída má vlastní schopnosti. O podrobnosti ohledně tříd se vývojáři prý podělí s blížícím se vydáním.

Do hraní se můžete pustit ve dvou až čtyřech hráčích. Je docela zvláštní, že příběhové mise můžete plnit jen ve dvou. Pro větší počet hráčů jsou k dispozici pouze Survival mise, ve kterých na vás nepřátelé budou nabíhat ve vlnách.

V budoucnu se do Ghost of Tsushima ještě chystá Raid pro čtyři hráče, ve kterém se dostanete do zcela nové oblasti. Tam se budete muset vypořádat s doposud nejtěžším nepřítelem.

Tento update dostanou na podzim všichni majitelé hry zdarma. Pro hraní online ale musíte mít předplacenou službu PlayStation Plus.

