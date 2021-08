Ghost of Tsushima je stále uměleckým skvostem, podívejte se na ostrov Iki

Původní Ghost of Tsushima byl jedním z nejpříjemnějších překvapení roku a důstojným rozloučením s celou generací konzole Playstation. Také šlo o jednu z nejkrásnějších a umělecky nejunikátnějších her celé generace, za což si Sucker Punch zaslouží obrovský obdiv. Nyní se Jin vrací v rozšířené verzi hry a před námi se rozprostírá nový ostrov Iki, který je plný vlastních krás a tajemství.

Ghost of Tsushima: Director's Cut - vítaný výlet do sousedství | Recenze

A vzhledem k tomu, že má hra propracovaný foto režim, bylo jen otázkou času, než se internet začne plnit pohlednicemi z výletů hráčů a fanoušků celého světa. Ghost of Tsushima neztratil ani po té době nic ze svého lesku a je to právě umělecký styl a maniakální smysl pro historický detail, co dokáže uhranout a vyrazit dech i dnes.

Fotografové vyrazili do Japonska, umělecký styl Tsushimy vyráží dech

Pojďme se tedy vydat na ostrov a vychutnat si jeho výhledy i krvavé lázně.