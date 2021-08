Ghost of Tsushima: Legends vyjdou samostatně a dostanou nový herní mód

Legends jsou multiplayerová část akční adventury Ghost of Tsushima, která do hry přibyla zdarma v loňském roce. Vypadá to, že Sucker Punch s jejím vývojem nehodlají jen tak přestat. Designér Darren Bridges dnes na PlayStation Blogu představil novinky, které hráče čekají v následujících měsících.

Veškeré novinky, které do Legends míří, budou mít všichni majitelé hry k dispozici zdarma. Cross-play funguje mezi všemi verzemi hry. Jako první byl představen herní mód Rivals, ve kterém se proti sobě postaví dva týmy každý čítající dva hráče. Týmy se budou potýkat s vlnami nepřátel. Vzájemně si budou moci škodit skrz Magatamu, díky které mohou například blokovat nepříteli nakupování, snížit mu zdraví nebo další statistiky. Vyhrává tým, kterému se podaří vyřídit finální vlnu nepřátel jako první. Rivals dorazí do hry 3. září.

Ve stejnou dobu přijde další novinka. Gear Mastery systém odemkne nové možnosti postupu pro hráče, kteří mají vybavení na 110. levelu. Skrz Mastery Challenges si budete moci vybavení dále vylepšovat. Pár novinek pak přijde hned s vydáním Director's Cut verze, tedy 20. srpna. Do toho spadá například balancování Survival módu, nové týdenní výzvy či nové kosmetické doplňky.

Nakonec přišlo příjemné oznámení pro ty z vás, kteří Ghost of Tsushima ještě nemají a měli by zájem pouze o multiplayerové Legends. Vyjdou totiž samostatně. Pořídit si tuto verzi budete moci za 20€. V blogu není přímo uvedeno, kdy se jí máme dočkat. Hráči s ní budou mít přístup ke všemu obsahu, který do Legends od jejich vydání přibyl. A aby toho nebylo málo, od 10. září až do 1. října bude každý týden do hry přibývat nový obsah zahrnující například novou mapu pro Rivals i Survival mód.