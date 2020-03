Ghost of Tsushima má datum vydání, zahrajeme si v létě

Během posledních akcí State of PlayStation se o Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch mluvilo hned několikrát. O datu vydání ale stále nebylo ani vidu, ani slechu. Nyní už ale víme, že se do hraní budeme moci pustit 26. června.

Stále tedy budeme muset čekat pár měsíců navíc, ale některé spekulace mluvily o tom, že se vydání chytá až na konec roku. Jinde jste se mohli dočíst, že se hra odkládá až na další generaci. Nakonec tedy oficiální datum vydání nezní vůbec špatně.

Sony láká nejen na samotnou hru, ale i na několik různých edicí. Většinou jsou mezi věcmi na víc jen kosmetické úpravy. Pro sběratele nechybí ani Collector's edice, kterou můžete vidět níže. Pokud vás zajímá, jak vypadají ostatní, zamiřte na oficiální stránky hry.