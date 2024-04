Ghost of Tsushima odhalil požadavky pro PC verzi. Poprvé uvidíme v akci nový overlay PlayStationu

Vychvalovaná akční adventura Ghost of Tsushima dorazí na PC 16. května. Jelikož jde stále o jednu z nejlépe vypadajících her, je jasné, že pro rozběhnutí v té nejvyšší kvalitě budete potřebovat pořádně silnou sestavu. Jak nový port poběží vám, si můžete ověřit v nově vydaném výpisu hardwarových požadavků. Na to nejlepší se neobejdete bez nejnovější řady grafických karet.

Ghost of Tsushima bude mimo jiné také první hrou, která využije nový overlay od PlayStationu, o kterém se neoficiální informace objevovaly už od začátku portování jejich velkých her na PC. Při hraní ho vyvoláte kombinací kláves Shift+F1 a bude fungovat jako prostředí, skrz které se dostanete do PlayStation Network. Díky tomu bude možné i v PC verzi sbírat trofeje z PlayStationu. Součástí hry jsou ale stále i klasické achievementy na Steamu a Epic Store.

PlayStationový účet využijete také v kooperačním režimu Legends. Online si budete moci zahrát společně s hráči z PlayStationu 4 a PlayStationu 5. Během hraní skrz platformy bude možné využít i hlasový chat přímo ve hře. Port Ghost of Tsushima tedy má všechno, co bychom od něj očekávali. Teď ještě aby se ho podařilo vydat v dobrém technickém stavu.