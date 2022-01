Ghost of Tsushima přesáhl hranici 8 milionů prodaných kopií

Po sérii Infamous se studio Sucker Punch pustilo do zcela nové značky. Ghost of Tsushima se jim povedl na výbornou. Kladné ohlasy sklízela jak základní hra, tak rozšíření s ostrovem Iki, které vyšlo v rámci Director's Cut edice v loňském roce. Během dnešního rána Sony na své CES prezentaci prozradilo, že prodejní čísla Ghost of Tsushima celosvětově přesáhly 8 milionů kusů.

Podobně na tom s čísly bylo po roce od vydání i Horizon: Zero Dawn, což je další nová značka, se která se poprvé ukázala na PlayStationu 4. Oproti dalším zaběhlým exkluzivitám má ale Ghost of Tsushima stále co dohánět. Například poslední God of War se blíží ke 20 milionům prodaných kusů a toto číslo jistě pěkně naroste s vydáním PC verze.

Ghost of Tsushima ještě neřekl své poslední slovo. O herním pokračování zatím nepadlo vůbec nic, ale je potvrzeno, že se chystá filmová adaptace. Dle slov jejího režiséra Chada Stahelskiho si na ni počkáme docela dlouho, protože si na ní dávají záležet, aby to nedopadlo tragicky jako v případě spousty dalších filmů inspirovaných slavnými herními značkami.

Zdroj: wccftech