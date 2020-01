Ghost of Tsushima: samuraj se stává duchem | Preview

Zatímco loňský rok nebyl na velké hry zrovna bohatý, letos to vypadá na pořádnou úrodu. Na všechny velké platformy míří hned několik velmi očekávaných titulů. Na PlayStationu 4 mezi ně jednoznačně patří Ghost of Tsushima, na kterého čekáme už pěkných pár let. Od vydání posledního dílu série Infamous už je to skoro 5 let. Co tedy očekávat od jejich nového výtvoru?



Atmosféra feudálního Japonska je tu cítit z každého pixelu

Ghost of Tsushima láká hráče díky několika prvkům. Ve většině případů je zmiňované zasazení hry. Příběh se odehrává kolem roku 1274, kdy se Japonsko potýká s invazí Mongolů. Jako první v cestě jim stojí ostrov Cušima, který si budete moci prozkoumat do posledního detailu. I když se hra inspiruje historickými událostmi, tak od příběhu neočekávejte naprostou věrnost. Vývojáři si skutečnost trochu přibarvili. Kromě zasazení je tak většina příběhové linky smyšlená.

Příběh s příchutí legend

Hlavním hrdinou je samuraj Džin Sakaj, který se svůj domovský ostrov spolu s ostatními snažil bránit, jak jen to šlo. Jelikož ale Cušima byla na ráně jako první, velkou šanci na úspěch neměl. Po těžké porážce musel přehodnotit svoje zásady. Rozhodl se, že poruší zaběhlé tradice samurajů a stane se duchem. Od toho se také odvíjí samotný název hry. Mimo jiné to znamená, že ve hře bude velký prostor pro tichý postup, což jsme mohli vidět i v některých záběrech přímo ze hry.

Na druhou stranu to ale neznamená, že nebude docházet k přímým konfrontacím s nepřáteli. To už jsme ostatně také viděli. Soubojový systém je dle slov vývojářů připravený jak na souboje jeden proti jednomu, tak na boje s vícero nepřáteli najednou. Mimo jiné také budete ke svému prospěchu moci využívat zdejší prostředí. Džin má k dispozici širokou škálu vybavení, které byste u samuraje zrovna nečekali. Třeba vystřelovací hák dost usnadní pohyb po budovách. Že takový prvek může ve hře tohoto typu výborně fungovat, dokázalo v minulém roce Sekiro: Shadows Die Twice.

Příběh jako takový nebude popisovat jen Džina. Zahrnuje i další výrazné postavy, včetně některých Mongolů. “Mongolové v té době byli nejpokročilejší v ohledu válčení. Měli střelný prach, přičemž Japonci nic podobného nikdy neviděli. Z jejich úhlu pohledu jsou hrdinové. Snaží se přinést mír skrz velkou říši. Z pohledu Japonců to je samozřejmě úplně jinak,” řekl Nate Fox, kreativní ředitel projektu.

"Soubojový systém je dle slov vývojářů připravený jak na souboje jeden proti jednomu, tak na boje s vícero nepřáteli."

Mimo hlavní příběhovou linku bude Ghost of Tsushima obsahovat i celou řadu vedlejších úkolů. Zdejší svět budete moci prozkoumávat, jak se vám zachce. V tomhle ohledu by se tedy dal přirovnat například ke Horizon: Zero Dawn. Zatím ale nemůžeme říct, jak to bude s rozlohou mapy. Tu si vývojáři stále nechávají pro sebe. Víme jen, že vás nikdo nebude vodit za ručičku.



Souboje budou realistické a v mnohém se soustředí na vaše reakce a hbitost

Co ale už stihli prozradit je to, že hra bude obsahovat foto režim. V tomto případě je to velmi žádané, protože scenérie Ghost of Tsushima vypadají nádherně. Studio používá svůj vlastní engine a je vidět, že to s ním umí velmi dobře. K tvorbě prostředí se ostatně v několika rozhovorech vyjadřoval opět Fox: “Jednou z věcí, na kterých si při vývoji dáváme velmi záležet, je zachytit krásu zdejšího prostředí. Myslím, že je to podstatné pro samurajskou tématiku. Od travnaté louky po bambusové lány vlající ve větru, zatímco samuraj stojí nehnutě mezi nimi.“

Vlastní engine, vlastní krásy

Pokud nebude ve finále grafika nějak osekaná, tak bychom se nebáli odhadovat, že by se Ghost of Tsushima mohl zařadit mezi nejlépe vypadající hry této generace. Grafika samozřejmě není to jediné, na čem záleží. Příběh a hratelnost jsou stejně tak zásadní.



Foto režim vám dovolí zplna odhalit krásy grafického enginu

Zatímco spousta jiných velkých vydavatelství a studií stále více do svých her implementuje online prvky, novinka od Sucker Punch bude záležitostí čistě pro jednoho hráče. Hlavní příběhová linie pak bude mít jedno dané vyústění. Oproti některým velkým RPG to sice může znít jako promarněná příležitost na vícero zakončení, ale pokud to bude zpracované dobře, nemáme s tím nejmenší problém.

"Ghost of Tsushima bude záležitostí čistě pro jednoho hráče. Hlavní příběhová linie pak bude mít jedno dané vyústění."

A na závěr zase jednou přišla s překvapením česká pobočka PlayStationu. Ghost of Tsushima bude obsahovat české titulky. V dnešní době to nemusí znít moc důležitě, ale stále je pro spoustu hráčů docela zásadní, jestli hra obsahuje češtinu.

Sony má hned v první polovině roku několik očekávaných exkluzivit. Mimo Ghost of Tsushima je to The Last of Us: Part II a remake Final Fantasy VII, i když v tomhle případě je to exkluzivita pouze časová. V minulém roce se v rámci exkluzivit například Days Gone moc zabodovat nepodařilo, ale věříme, že Ghost of Tsushima toto zklamání bude schopný napravit. Jen by to už chtělo přesné datum vydání. Momentálně víme pouze to, že na herní trh dorazí během léta letošního roku.