Ghost of Tsushima se dočká malého odkladu, přeskakuje na červenec

Sony kromě nového data vydání thrilleru The Last of Us: Part 2 potěšilo fanoušky i novým datem vydání samurajské akce Ghost of Tsushima. Potěšila teda v tom ohledu, že se titul nedočká zas až tak velkého odkladu, jak se původně myslelo. Pandemie titul odložila pouze na 17. července letošního roku, tedy o necelý měsíc.

Důvodem je samozřejmě probíhající karanténa a to, že se vývojáři museli postupně přeskupit a zvyknout na práci z domova, což vývoj lehce zbrzdilo. Naštěstí se ale všichni rychle přizpůsobili a hře tak nic nebrání vyjít s minimálním zpožděním.