Ghost of Tsushima vás nebude nutit do žádného herního stylu

Studio Sucker Punch je známé svou chutí dávat do příběhových her jakýsi systém karmy. Nejvíce to rozvedla série Infamous, očekávaná samurajská řežba Ghost of Tsushima vás ale do ničeho takového podle všeho nutit nebude. Nedávalo by to smysl z hlediska příběhu, který chtějí tvůrci vyprávět.

Z dřívějších detailů už víte, že bude postava Jina kolísat mezi čestným samurajem a hanebným duchem, který použije všechny špinavé triky a zastrašovací praktiky pro dosažení vítězství. Tvůrci slibují, že nebudou hráče nutit do žádného z těchto stylů a bude pouze a jen na hráčích, jakým způsobem hrou budou procházet. Tato evoluce je podle všeho spíše příběhovou záležitostí a jak se Jin postupně bude měnit v ducha, samozřejmě nezapomene ani své schopnosti a dovednosti samuraje.

"Rozhodně přijdou příběhové zvraty a momenty, které tuto změnu reflektují více než jiné," řekl kreativní ředitel Jason Connell. "Ať už ale hrajete jakoukoliv příběhovou část, stále se můžete rozhodnout, zda budete hrát jako samuraj nebo duch. Nechceme vás do výběru nutit. Pokud chcete začít misi potichu a pak seskočit ze střechy a začít všechny rubat jako samuraj, klidně můžete."

Systém morálky a karmy tak ve hře nakonec nenajdeme. Jin bude na ostrově pouze navyšovat svůj status legendy a pomstychtivého ducha a budovat tak strach a pověsti mezi mongolskými vojáky.

Ghost of Tsushima vychází 17. července letošního roku exkluzivně pro PS4.