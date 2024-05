Ghost of Tsushima zmizel v mnoha zemích z nabídky Steamu. Důvodem je nedostupnost PlayStation Network

Když už to vypadalo, že PlayStation uklidnil rozbouřené davy kvůli fiasku s Helldivers 2, přišlo další nemilé překvapení ze strany vydavatelství. Na PC se chystá vydání výborné akční adventury Ghost of Tsushima, která na novou platformu dorazí

16. května. Ve více než 170 zemích ale hra zmizela z nabídky Steamu a uživatelé dostávají zpět své peníze za předobjednávku. A důvod? Opět jde o účet k PlayStation Network, který si hráči v těchto zemích nemohou legálně založit. Česka ani Slovenska se to naštěstí netýká.

V tomto případě je to ještě zvláštnější vzhledem k tomu, že studio Sucker Punch jasně dalo předem vědět, že ke hraní singleplayerové části hry nebude účet PlayStationu potřeba. Bez něj se neobejdete pouze v případě, pokud byste chtěli hrát kooperační mód Legends. Takové změny na poslední chvíli reputaci rozhodně nepřispějí. Proč se předobjednávky na těchto trzích vůbec spouštěly? Na to zatím ze strany PlayStationu ani vývojářského studia nemáme odpovědi.

Jasná je tedy pouze příčina toho, proč se peníze vracejí. Steam hráčům z těchto zemí, kteří měli předobjednáno, jasně dávají vědět, že "vydavatel hry nyní vyžaduje pro hraní části této hry sekundární účet - a tento účet nelze vytvořit ve vaší zemi". Stále čekáme na jakékoliv oficiální vyjádření ohledně této náhlé změny. V příspěvku na X od studia Sucker Punch jsme ještě před pár dny dostali opakovanou zprávu, že PSN účet je potřeba opravdu jen pro Legends. I přes to si ale ve spoustě zemí nezahrají ani příběh Ghost of Tsushima.