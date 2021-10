Ghost Recon Frontline je nová Free-to-Play střílečka z oblíbeného univerza

Jako by free-2-play stříleček nebylo dost, Ubisoft včera odhalil zbrusu novou. Ghost Recon Frontline se bude odehrávat ve světě populární série a mělo by jít free-2-play multiplayerovou PvP střílečku s prvky battle royale. O hru se stará studio Ubisoft Bucharest, který má na triku už díly Wildlands a Breakpoint a online přestřelky by měly pojmout až 100 hráčů.

Hra vás vhodí na ostrov Drakemoor, který bude zcela otevřený a plný významných míst, památek a dalších důležitých taktických bodů. Samozřejmostí budou bohaté možnosti přizpůsobení svých žoldáků a realistické gadgety, arzenál a další technické vybavení, které je značce Tom Clancy vlastní. Hráči budou mít také dostupný podrobný systém postupu a tři unikátní třídy žoldáků.

Titul nabídne hned několik herních režimů, jedním z nichž má být Expedice, místní variace na battle royale. V týmech po třech hráčích musí všichni plnit různorodé úkoly, roztroušené po mapě bez omezení zón. Jakmile posbíráte vše potřebné, musí tým doběhnout na konkrétní místo a zavolat si extrakci. V tuto chvíli budou mít všechny týmy na mapě informaci o tom, kde extrakce probíhá a bude potřeba takticky spolupracovat a strategicky myslet, abyste se dostali z mapy živí.

V brzké době, konkrétně v období 14 - 21. října, se chystá první uzavřený test, do kterého se můžete přihlásit skrze oficiální stránky.

K mání jsou i hardwarové požadavky na hru, které naleznete níže.

Minimální požadavky

AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core I5 4460

RAM 8 GB

AMD Radeon RX 470 (4 GB) / Nvidia Geforce GTX 670/760/960 (4 GB)

Windows 10

Doporučené požadavky