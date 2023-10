Ghostrunner 2 odhalil plány na dodatečný obsah. Vedle skinů přibyde i nekonečný motorkářský mód

Pokračování výborné parkourové akce vychází tento čtvrtek, ale už nyní se vývojáři ze studia One More Level podělili o své budoucí plány s Ghostrunnerem 2. V rámci season passu bude v následujících měsících do hry přibývat dodatečný obsah a vypadá to, že jeho většinu budou tvořit nové kosmetické doplňky, jako jsou nové meče nebo vzhled rukou runnera. Výjimkou je září příštího roku, kdy do hry přijde Endless Moto Mode.

I když jsme z něj ještě nic neviděli, máme docela dobrou představu o tom, jak bude vypadat. Pravděpodobně jste na tom stejně, pokud jste zkoušeli demoverzi. Na nové motorce se zkrátka budeme prohánět na nekončící trati plné překážek a nepřátel. Nebylo by ale špatné, pokud by k tomu přibyl i nějaký twist. Třeba zakomponování rogue-lite prvků nezní vůbec špatně. Vydání je ale ještě daleko a na bližší informace si musíme počkat.

Všechny doplňky budou vycházet v rámci placeného season passu, který zatím nelze koupit samostatně, takže neznáme ani jeho cenu. S pořízením Brutal edice hry dostanete Ghostrunnera 2 se vším všudy a k tomu se do hraní můžete pustit s 24hodinovým předstihem.