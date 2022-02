Ghostwire: Tokyo měl být podle původních plánů pokračováním série Evil Within

Minulý týden jsme viděli delší ukázku z novinky Ghostwire: Tokyo, která vypadá velmi dobře, ale hodně se liší od předchozích her studia Tango Gameworks. Podle informací webu Gamespot se ale původně s tímto projektem počítalo jako s Evil Within 3. Postupně se vývoj začal ubírat odlišným směrem, a tak bylo lepší, aby vznikla zcela nová značka.

Změna přišla nejen kvůli přechodu z TPS na FPS pohled, ale celkově kvůli žánrovému pojetí hry. Zatímco Evil Within patří mezi hororovky, tak už při představení Ghostwire v roce 2019 Ikumi Nakamura uváděla, že to nebude tak úplně horor. To podtrhují i slova Kendžiho Kimury v nedávném rozhovoru pro TheGamer: "Ghoswire: Tokyo definitivně není hororová hra. Snažili jsme se udělat hru, která je znepokojivá a mysteriózní a trailery možná naznačily, že by to měl být horor, ale tak to opravdu není. Nebyl to náš záměr. Určitě je to strašidelná záležitost, ale je to téměř na hranici hororu."

O dalších důvodech, proč další Evil Within zatím nevzniklo, můžeme jen spekulovat. Jistou roli v tom určitě hrála i nevalná prodejní čísla. Druhému dílu se nepodařilo překonat první Evil Within. Stále ale nebylo řečeno, že by v budoucnu nemohlo na pokračování dojít, takže fanoušci stále mají naději.

Zdroj: Gamespot, TheGamer