GhostWire: Tokyo ukázalo akční trailer se záběry ze hry

GhostWire: Tokyo se minulý rok představilo na E3 s temným trailerem, který lákal na mysteriózní atmosféru a děsivé nepřátelské entity. Nyní se ukazuje, že ačkoliv opravdu půjde o řádně temnou hru, bude postaráno i o akční hratelnost a rychlé souboje. Hru si budete moci užít z pohledu první osoby a obecně půjde zřejmě o titul blízký především fanouškům japonské tvorby jako je anime.

Mise na záchranu Tokia zbyde právě na vás poté, co devětadevadesát procent populace náhle zmizí. Na rozdíl od ostatních ale vy vidíte, co ostatní ne a díky tomu se můžete vydat do boje s nadpřirozenými bytostmi a pokusit se spasit celé město. Jestli se to podaří se dozvíme v příštím roce, až hra vyjde.