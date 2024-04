Gigant Embracer Group se rozděluje na tři části. Warhorse Studios nově spadají pod Middle-earth Enterprises & Friends

Jméno Embracer Group jste v posledních letech mohli vidět jako účastníka řady akvizicí herních studií. Strategie nabalování stále většího množství týmu se jim ale očividně moc nevyplatila. S financemi to v posledních letech není úplně růžové a nedávno celá společnost prošla restrukturalizací, což vyústilo velkým propouštěním a nyní přicházejí další kroky. Embracer se rozděluje na trojici samostatných obchodovatelných subjektů.

Rozdělení má zajistit to, že se každá část může lépe soustředit na své cíle v oblasti, na kterou se soustředí. Pod jménem Asmodee Group se schovají veškeré záležitosti týkající se deskových her, což platí pro záležitosti vydávání i vytváření vlastních značek. Coffee Stain & Friends zahrnuje AA herní tituly a free-to-play hry pro PC, konzole a mobily.

Nás nejvíc zajímá Middle-earth Enterprises & Friends. Do této části spadají AAA projekty. Podle názvu je jasné, že značka Pána prstenů bude v jejich rukách. Vedle toho jsou ale součástí také studia Eidos Montreal, Crystal Dynamics a mimo jiné také české Warhorse Studios. U Kingdom Come: Deliverance II ale stále uvidíte jako vydavatele Plaion, který má ve společnosti stále své místo. Není to ale celé jen o hrách. Součástí této skupiny je také komiksové vydavatelství Dark Horse.

Nyní hlavně doufáme, že už po posledních vlnách už nedojde na žádné další propouštění a rušení projektů. Studia, která pod Embracer spadají, mají ve vývoji řadu očekávaných titulů. U nás to bude samozřejmě již zmíněné Kingdom Come, ale nesmíme zapomínat třeba na předělávku prvního dílu série Gothic, další Tomb Raider nebo Killing Floor 3, pokračování krvavé kooperační akce.

