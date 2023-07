Gigerovský horor Scorn míří po roce na PlayStation 5. Na Xbox se dostane kočičí Stray

Na konzolích od Sony i Microsoftu končí jedny z časových exkluzivit. Na PlayStationu 5 bychom si ještě letos měli zahrát loňský horor Scorn od studia Ebb Software. Od 10. srpna pak bude na Xbox One a Xbox Series S|X k dispozici kočičí adventura Stray, kterou doposud najdete jen na PC a PlayStationu.

Tvůrci Scornu se inspirovali prací H. R. Gigera, což je zakladatel biomechanického surrealismu. V praxi to vypadá tak, že ve zdejším světě se technologie snoubí s organismy. My se do těchto nechutně působících prostor vydáme odhalit, co se kolem nás vlastně děje. I když to během hraní může působit jako čistý walking simulátor, dojde i na akci, během které využijete i několik různých zbraní. Akce je ale jedna z horších součástí hry, za které schytávala kritiku při původním vydání.

Oproti tomu je Stray úplně jiná záležitost. V hlavní roli je kočka, která je ztracená v kyberpunkovém městě prosvíceném neony plném nebezpečí. Naštěstí se jí po bok postaví robůtek, s jehož pomocí se snad dokáže dostat zpět ke svým kočičím kamarádům. Vývojáři si zakládají na tom, že pohyb kočky ve hře vypadá takřka totožně, jako byste se koukali na skutečnou kočku. Nejen díky tomu loni nasbírala několik ocenění.