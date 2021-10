God of War: Ragnarök bude mít české titulky

České překlady byly v minulém roce žhavým tématem, a to kvůli tomu, že od nich po dlouhých letech upustil Ubisoft. Sony ale očividně neplánuje jít v jejich stopách. Po tom, co byly české titulky potvrzeny pro Horizon: Forbidden West a Gran Turismo 7 nebudou chybět ani v God of War: Ragnarök.

Vydání bychom se měli konečně dočkat v příštím roce. Původně to mělo být už letos, ale kvůli pandemii a zdravotním problémům Christophera Judge, který propůjčil svůj hlas Kratovi, musel přijít odklad.

Stále panuje lehká kontroverze ohledně toho, že Ragnarök vyjde na PlayStation 5 i PlayStation 4. Vzhledem k tomu, že musí běžet i na starším hardwaru, nemohou být rozdíly mezi oběma verzemi obrovské. My si každopádně počkáme, až je uvidíme v pohybu, než toto rozhodnutí Sony začneme odsuzovat.