Odložený God Of War Ragnarok se na dnešní konferenci SONY připomněl záběry ze hry a vypadají skvěle. Ukázal se v nich starší Atreus, dvě neznámé dívky, hromady obřích monster a slušná dávka divoké akce. Ostatně názvem Ragnarok hra odkazuje na bájný konec světa dle severské mytologie a my rozhodně doufáme, že to bude stát za to.

Hra vyjde v roce 2022 exkluzivně na PS4 a PS5.