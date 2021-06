God of War: Ragnarok se odkládá na příští rok, dorazí ale i na PS4

Na pokračování fantasy rubačky God of War se těší snad všichni majitelé konzole Playstation. Nyní k nám čerstvě dorazily hned dvě zprávy, dobrá i špatná. Tou horší je, že Sony bohužel muselo Ragnarok odložit a hry se tak nedočkáme letos, ale v příštím roce.

Tvůrci God of War hledají posily na nový, dosud neoznámený projekt

Důvodem je bezpečí všech zaměstnanců během probíhající pandemie a především fakt, že letos už se na platformu Playstation řítí jedna velká hra - Horizon: Forbidden West. Sony tak chce mezi svými hity platformy trochu větší rozestupy.

Dobrou zprávou nakonec je, že God of War: Ragnarok nejspíše dorazí i na PS4, nikoliv pouze na novější PS5. To by mělo platit i pro chystané pokračování Horizonu.