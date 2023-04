God of War Ragnarök se rozrůstá o New Game+, rozšířený Niflheim a další obsah. To vše v updatu zdarma

Už s vydáním God of War Ragnarök vývojáři ze Sony Santa Monica říkali, že plánují dodatečně vydat New Game+, což znamená, že hru můžete projít od začátku s vybavením a schopnostmi, které jste získali v předchozím průchodu. Díky novému updatu už ji najdete ve hře, ale nového obsahu je o poznání víc.

Pro sběratele zbrojí je tady hned několik přírůstků. Kratos se bude moci obléct do Diova nebo Áreova setu. Oba si můžete pamatovat z předchozího dílu. Jejich vzhled je ale upravený, a ani vlastnosti nejsou totožné. Zbroj černého medvěda je pak určená pro hráče, kteří si přáli Krata obléct do kožešiny z úvodní scény hry. Pro její získání stačí začít New Game+. Pro fajnšmekry je rozhodně to pravé spartanská zbroj. Žádný perk, žádné zlepšení statistik. Všechno záleží jen na vašich reakcích a schopnostech. Ze Sparty přichází i nový štít Spartan Aspis. Parry je s ním sice trochu složitější, ale zato pak nepříteli Kratos udělí řádnou porci poškození.

Pokud vám záleží víc na vzhledu než na statistikách, budete moci využít 13 nových barevných kombinací pro již existující zbroje. Stačí zamířit k trpasličím kovářům s vybavením na úrovni 9 a víc. Devítka je v základní hře maximum, ale v New Game+ můžete své vybavení ještě vylepšit. Bude to potřeba, protože i vaši nepřátelé jsou při tomto průchodu silnější.

Systém očarování dostane nový rozměr. Můžete vyjmout perk z určité části zbroje a použít ho jako očarování ve svém amuletu. To odemyká ohromné množství možných kombinací. Aby ty nejsilnější nerozbíjely hru, budou v některých případech platit omezení. Nová očarování získáte také z berserků při průchodu na New Game+. Pro masochisty si vývojáři připravili břemena. Místo toho, aby vám dávaly bonusy, vám průchod řádně ztííží. Jako ukázka je břemeno, se kterým Kratos po každém úskoku dostanete efekt námrazy, což ho výražně zpomalí.

Ani zdaleka nekončíme. Aby byl Kratos ještě silnější, může své schopnosti dodatečně vylepšit skrz získané zkušenosti, přibyde platinový tier u Ratatoskrových výzev a v některých truhlách najdete další rosu Yggdrasilu zvyšující statistiky. Sílu pak můžete rovnou otestovat v rozšířeném Niflheimu. V aréně se poperete s novými nepřáteli, můžete si vybrat, jestli hrajete za Krata nebo Atrea a vybrat si můžete i z osmi společníků. Kratos tak může bojovat bok po boku i s Thorem.

Pro ty z vás, kteří neměli žádný problém porazit Gná nebo berserky, je v New Game+ nová výzva. Nepovinní bossové dostali nová esa do rukávu. I někteří z dalších minibossů dostali do vínků nové útoky. Na dvě nejtěžší obtížnosti v New Game+ pak mají minibossové runová brnění, takže budete muset volit správné zbraně.

Na závěr přibyla možnost projít si celou hru v černobílém módu, což má hře dodat o něco výraznější filmový dojem. Byla by ale škoda se ochudit o barevné krásy devíti světů, do kterých máme opět důvod se podívat. Porce nového obsahu je to opravdu pěkná a k jeho získání stačí stáhnout nejnovější update.

