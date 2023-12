God of War Ragnarök: Valhalla dotahuje Kratovu severskou cestu. Bezplatné rozšíření toho nabízí víc, než se zdá

Bezplatný rogue-lite mód pro poslední God of War byl jedním z nejpříjemnějších překvapení letošních The Game Awards. Vývojáři ze Santa Monicy si ale pro hráče připravili víc, než jsem na první dojem čekal.

Jen málokdo by pohrdl novým obsahem zdarma pro svoji oblíbenou hru. Bezplatné rozšíření Valhalla vyšlo jen pár dní po svém odhalení a pro mě tedy nastala vhodná příležitost, proč se zase jednou podívat na promrzlý sever. Navíc mě jakožto fanouška žánru rogue-lite zajímalo, jak se tvůrci God of War s tímto stylem popasovali. Obzvlášť poté, co padlo prohlášení, že Valhalla má být také pokračováním Kratova příběhu. Na to, že se jedná o doplněk zdarma, jsem byl upřímně překvapený, co všechno nabízí.

PlayStation by mohl Valhallu bez problému vydat s cenovkou 10$ a neřekl bych ani slovo. Výlet do Kratovy osobní Valhaly je totiž víc než neustálé opakování průchodů, přičemž se pokaždé mění vaše možnosti, jak to bývá u rogue-lite her zvykem. Samozřejmě i to je její součástí, ale narazíte na nové lokace, další druhy nepřátel a také si prožijete již zmiňované dotažení příběhu, které pro mě skvěle doladilo závěr základního Ragnaröku.

Veškerý nový obsah je úplně oddělený od zbytku hry, takže se do něj můžete pustit kdykoliv. Rozhodně bych ale doporučil nejdříve projít alespoň příběh, aby vám vše pořádně dávalo smysl. Cesta k Valhale začíná ve chvíli, kdy se Kratovi dostane do rukou dopis popisující cestu k jejím branám. Společně s Mimirovou hlavou u pasu vyplouvá hledat doposud neobjevené místo, aby zjistil, kdo má na svědomí tuto pozvánku. Jakmile vstoupí dovnitř, rozjíždí se koloběh opakovaných pokusů, během kterých se musíte skrz střety s nepřáteli probít až k finálnímu bossovi.

Hrou, která v tomto žánru zvládla nejlépe odvyprávět příběh, je z mého pohledu Hades a je vidět, že si tvůrci vzali trochu inspirace právě z tohoto titulu. Abyste viděli celý Kratův příběh, nestačí úspěšně dotáhnout do konce jen jeden průchod. Je potřeba několikrát pokořit nástrahy Valhaly, ale neznamená to, že je to pokaždé o tom samém. Vedle toho, že vám truhly nabízejí odlišná vylepšení, se také mění nepřátelé, objevují se nové druhy a odkrývají se další části příběhu, ve kterém se Kratos ohlíží do dob minulých, kdy porcoval božstva Olympu. Nechci prozrazovat příliš, ale pokud jste se ještě do Valhaly nevydali, můžete se těšit na několik starých známých.

Každý průchod znamená nový začátek. Jakmile Kratos zemře, vrací se zpět k bráně. K dispozici má neustále všechny zbraně a každou z jejich vychytávek ze stromů schopností, ale to už neplatí pro statistiky, runovou magii či nejrůznější bonusové efekty, které může získat z truhel za porážení nepřátel v jednotlivých arénách. Takových truhel je několik druhů a to, jak se bude váš průchod vyvíjet, ovlivňuje už ta úplně první. Podle toho, pro jakou zbraň si vyberete vylepšení, vám pak i následující truhly budou nabízet spíše vychytávky pro onu zbraň. V každém případě ale platí, že brnění a další části zbroje, nemají ve Valhale žádný efekt a slouží jen jako kosmetický doplněk.

Různých zlepšováků vlastností a statistik obsahuje Valhalla hromadu. Když se poštěstí, můžete poskládat neskutečně silné kombinace. V průběhu průchodů navíc dostáváte měnu, za kterou si lze dále vylepšovat třeba runovou magii a další prvky, ale ona měna i tato vylepšení po smrti zmizí. Neúspěšný průchod ale neznamená ztracený čas. Získáváte vedle toho ještě dva zdroje, za které můžete permanentně Krata vylepšit a přesvědčit samotnou Valhalu, aby k vám byla přívětivější. To v praxi znamená, že třeba můžete vytáhnout runovou magii na druhé úrovni rovnou z truhly bez dalšího vylepšování.

Na každém rohu je hráč vybízený k tomu, aby zkoušel nové věci, aby se nedržel jen jedné strategie. Za používání variabilních stylů jste pak i náležitě odměněni. Nedlouho po úvodu vám u brány dělají společnost valkýry, u kterých můžete za splněné úkoly získat odměny navíc. Ještě před začátkem průchodu si vybíráte druh štítu, zuřivosti a relikvie. Pokažde se jedna položka z výběru rozzáří, což znamená, že s jejím použitím tentokrát získáte více zdrojů.

Valhalla je velmi povedeným přírůstkem, který toho nabízí hodně. Opravdu se divím, že ji vývojáři vydali jen tak zdarma. Pokud bude v podobném duchu zpracovaný i rogue-lite mód pro The Last of Us Part II, který má vyjít jako součást remasteru začátkem příštího roku, určitě proti tomu nic mít nebudu. Ale pokud byste rádi další porci rubání z God of War, nejspíš tohle není poslední příležitost. Podle reakcí vývojářů na sociálních sitích se Kratos ještě v budoucnu na scéně objeví. Prozatím ale můžete svoje běsnění naplno vypustit v nekonečných prostorách Valhaly.