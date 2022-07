God of War Ragnarök vyjde v listopadu. Podívejte se na nový trailer. Odhaleny byly také edice hry

Další odklady se nekonají. Pokračování příběhu Krata a Atrea si zahrajeme ještě letos.

Potom, co PlayStation o novém díle série God of War dlouho mlčel, se spekulovalo o dalším odkladu. Před chvílí ale byly tyto spekulace vyvráceny s novým trailerem, na jehož konci se ukázalo datum 9. listopadu 2022. Stále platí, že Ragnarök vyjde na PlayStation 5 i PlayStation 4. Pokud si pořídíte verzi pro PS4 a chcete upgradovat na novější generaci, tak vás to vyjde na dodatečných 10$.

Předobjednávky hry odstartují 15. července a kromě základní hry bude k dispozici i několik dalších edicí včetně té sběratelské. Podobně jako v případě Elden Ringu bude k dispozici také Launch edice, která zahrnuje navíc drobné bonusy v podobě zbroje pro Krata a kosmetických doplňků pro Atrea.

Stejně tak i Digital Deluxe edice obsahuje podobné doplňky. V tomhle případě navíc dostanete ještě digitální artbook a soundtrack spolu s tématem a avatary na ozdobu vašeho PlayStation profilu. Teď už ale k těm větším balením. Ve sběratelské edici kromě hry samotné najdete steelbook, dvojici vyřezávaných figurek, sadu trpasličích kostek a tím hlavním je 16 palcová replika Mjölniru. Samozřejmě ani tady nebudou chybět digitální bonusy.

Nejobsáhlejší edicí bude Jötnar Edition. Stejně jako ve sběratelce, ani tady nechybí Mjölnir. Dále dostanete vinylovou desku s hudbou od skladatele Beara McCrearyho, sadu odznaků, dvojici vyřezávaných figurek, prsten Draupnir, sadu Brokových kostek a plátěnou mapu. Ani tentokrát nepřijdete o digitální bonusy. Všechny edice nám do detailu předvedl jeden z vývojářů spolu s dabérem Thora ve videu výše.

