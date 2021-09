God of War Ragnarök zakončí severskou ságu kvůli dlouhému vývoji dalších dílů

Původně se mluvilo o tom, že severská sága série God of War se potáhne přes tři díly. Nakonec bude ale zakončena už v Ragnaröku. O tom, proč to takhle dopadlo, promluvil Cory Barlog spolu s Ericem Williamsem, který vede vývoj pokračování. Hlavním důvodem je prý to, že vývoj jednoho dílu trvá až příliš dlouho a nechtěli tuto příběhovou linku zbytečně natahovat.

"Je tady několik důvodů; Myslím si, že jeden z těch nejdůležitějších je, že vývoj první hry trval 5 let. Nevím, jak dlouho bude trvat druhá hra, ale řekněme, že to bude stejné. Mysleli byste si tedy - Wow! Třetí na tom bude stejně. - Mluvíme tady o 15 letech pro jediný příběh. Myslím si, že to je až moc natahování," říká Barlog.

Williams pak mluví o tom, že v Ragnaröku se většího prostoru dočkají Blades of Chaos, ke kterým se Kratos minule dostal až v závěrečné části hry. Budou mít vícero využití a spoustu nových útoků. Také padlo pár slov o tom, proč je v God of War 2018 méně druhů nepřátel. Prý jich chtěli mít ve hře více, ale z důvodu nedostatku času nezakomponovali vše, co měli v plánu. V Ragnaröku by měli být nepřátelé o poznání rozmanitější.

Zdroj: MP1st.com