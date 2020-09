Godfall se v novém traileru soustředí na frenetický boj a akci

Godfall je jedna z těch opravdu prvních next-gen her, které vyjdou někdy při samotném zahájení prodejů nového PlayStationu 5. Několik trailerů tohoto akčního RPG jsme již měli tu čest vidět, ten dnešní je ale tak trochu speciál, jelikož pojednává především o samotném boji.

Celé video je poskládáno ze záběrů samotné hry spolu s filmečky a celé dílo vypadá opravdu lákavě. Pojďme tedy na něj.

Godfall se bude prodávat ve třech odlišných verzích, a to ve standardní edici, která bude obsahovat pouze základní hru a vyjde nás na 1350 Kč. K mání bude ale také i Deluxe edice, jež kromě hry bude obsahovat také první rozšíření. Cena je 1800. Pokud se však řadíte mezi ty úplně největší nadšence, můžete si koupit Ascended edici za něco málo přes 2000 korun. Získáte tak vše, co již bylo zmíněno a jako malé plus i nějaké ty digitální kosmetické doplňky

Godfall vychází letos o Vánocích na PlayStation 5 a PC.