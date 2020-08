Gods & Monsters pravděpodobně vyjdou pod jiným jménem

Gods & Monsters má být ubisoftí variace na poslední díl ze série Legend of Zelda. Alespoň tak se o něm mluvilo poté, co na začátku léta unikla přes Google Stadii jeho raná verze. Z finančních reportů víme, jaké hry má Ubisoft v plánu vydat v nejbližší době, ale místo Gods & Monsters se u ratingových společností začíná objevovat jiný název.

Jak si všimli na Gematsu, na Taiwanu dostala rating hra jménem Immortals: Fenyx Rising pro PC, Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch. Že by to měl být nový název pro Gods & Monsters napovídají právě i platformy. Na Switch se totiž žádná z velkých ubisoftích her v nejbližší době nechystá. Oficiálně se ke změně jména Gods & Monsters nikdo z Ubisoftu zatím nevyjadřoval.

Docela nás překvapilo, že se tento titul neobjevil před pár měsíci na první prezentaci Ubisoft Forward. Přeci jen má vyjít ještě do konce tohoto fiskálního roku, tedy do března 2021, a mnoho toho o něm stále nevíme. To by se ale mohlo změnit už v září, protože Ubisoft plánuje další část prezentace Forward. Přesné datum konání ale zatím neznáme.