Gollum má konkurenci. Skull Island: Rise of Kong má nakročeno k titulu nejhorší hry roku

I když letošní rok máme nacpaný peckami, už několikrát došlo i na velká zklamání a propadáky. Novým přírůstkem do této kategorie je Skull Island: Rise of Kong, což je příběh o začátcích King Konga, než se stal králem svého ostrova. Provedení je ale tak otřesné, že hra působí jako návrat o několik generací zpět v každém směru. Ať už je to grafika nebo samotná hratelnost, vůbec nám nedává smysl, proč něco takového vzniklo.

Rise of Kong má momentálně na Steamu nelichotivých 34% pozitivních hodnocení. Na úplné dno ho hráči tedy zatím neposlali. Stejné skóre mu nadělili i uživatelé na Metacritic. Na tupou mlátičku s podprůměrnou grafikou, animacemi a naprosto banální hratelností to ještě jde. Alespoň trošku hře pomáhá to, že drží pohromadě a netrápí ji větší technické problémy.

Pokud byste si chtěli zahrát za King Konga, mnohem lepší volbou je i dnes návrat k titulu z roku 2005 s dlouhým názvem Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie. Na svědomí ji má Ubisoft a už z názvu je více než jasné, že zpracovává filmového Konga. Adaptace to je velmi povedená. Problém ale je, že si ji dnes už nemůžete běžně pořídit jak v krabičce, tak ani v digitální verzi. Mírou zábavy je na tom ale mnohem lépe než nový Rise of Kong, a i když obě hry od sebe dělí téměř dvě dekády, grafikou k sobě nemají vůbec daleko.