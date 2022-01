Grafici Elden Ringu se cítí být pod tlakem kvůli remaku Demon's Souls

Po Network Testu z minulého roku můžeme říct, že Elden Ring vypadá skvěle. Oproti remaku Demon's Souls ale přeci jen v některých ohledech po grafické stránce zaostává. Hidetaka Mijazaki v rozhovoru pro EDGE řekl, že to značně ovlivnilo tým grafiků ve FromSoftware. Sám řekl, že jeho studio prioritizuje jiné aspekty hry před grafikou, ale cítil se trochu špatně vůči týmu grafiků, který dle jeho slov pracuje extrémně tvrdě.

"Jsem si jistý, že náš tvůrčí tým grafiky pociťoval nátlak víc než kdokoliv jiný. A není to jen v ohledu Elden Ringu, ale u všech her, na kterých pracujeme. Grafika není mezi našimi nejvyššími prioritami, takže to je oblast, kvůli které se cítím provinile vůči týmu grafiků, protože pracují velmi tvrdě," říká Mijazaki.

V případě Elden Ringu ale není horší grafické zpracování oproti Demon's Souls tak úplně vinou samotného týmu. Roli v tom dozajista hraje také fakt, že hra vychází i na starou generaci konzolí a rozdíly mezi verzemi nemohou být markantní. Pokud by Demon's Souls mělo vyjít i na PlayStation 4, dozajista by to s ním dopadlo také trochu jinak.

Mijazaki dále říká, že Bluepoint odvedl výbornou práci na remaku Demon's Souls, ale sám ho nehrál a hrát ani neplánuje. Prý nerad prochází starší hry, na kterých sám pracoval, protože to často přináší vzpomínky a emoce z vývoje.

Zdroj: PlayStation Lifestyle