Gran Turismo 7 dostane s VR režimem i nové přírůstky do garáže a závody proti AI. To vše v updatu zdarma

Vydání PlayStation VR2 je za rohem a některé hry si s tímto headsetem budeme moci zahrát díky updatu zdarma. Mezi nimi jsou i závody Gran Turismo 7, jejichž vývojáři nám prozradili detaily ohledně nadcházejícího přídavku. Ten kromě režimu pro virtuální realitu přidá i pár příjemných bonusů navíc. Už nyní byste měli mít možnost update stáhnout.

VR režim ale přeci jen hraje prim. Majitelům hry stačí stáhnout aktualizaci a nemusí platit nic navíc. Kromě závodění s headsetem budete moci obdivovat také krásy vymodelovaných vozů ve VR Showroom. S PS VR2 můžete hrát všechny módy a závody vyjma multiplayeru na rozdělené obrazovce.

Spolu s již zmíněným přijde do hry také mód Gran Turismo Sophy in Race Together. V něm bude naším protivníkem umělá inteligence GT Sophy, která by měla zajistit výzvu všem hráčům bez ohledu na jejich schopnosti. Tento mód bude k dispozici pouze do konce března. V budoucnu se ale bude vracet s vylepšeními, která vývojáři udělají v reakci na zpětnou vazbu. Vše výše zmíněné platí jen pro PS5 verzi hry.

Aby toho nebylo málo, v soupisce tratí nově najdete starou známou Highway 1 a garáž vozů se rozroste o 5 nových kousků. Konkrétně to jsou Honda RA272 '65, Citroën DS 21 Pallas '70, Porsche 911 Carrera RS (901) '73 a Italdesign Exeneo Vision ve dvou módech. Tyto novinky můžete očekávat i ve verzi pro PlayStation 4.