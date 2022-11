Gran Turismo 7 na PC? Tvůrci exkluzivních závodů pro PlayStation prý port zvažují

Jelikož se za poslední roky na PC podívala řada exkluzivit PlayStationu, tak se v budoucnu očekávají další podobné porty. V únicích jsme už několikrát viděli třeba Returnal. V rozhovoru pro web GTPlanet ale přišla řeč na závody Gran Turismo 7. Kazunori Jamauči, který je považovaný za otce série, řekl, že PC verzi zvažují.

"Není to snadné téma, ale určitě se o to zajímáme," dodává Jamauči. Za potvrzení to sice považovat nemůžeme, ale nedivili bychom se, kdyby se v budoucnu Gran Turismo na PC objevilo. Nyní je na to ale ještě brzo. Sedmička vyšla teprve letos na jaře, takže podle přístupu PlayStationu bychom se ho na PC mohli dočkat zhruba za 2 roky.

Víc než PC verzi teď Gran Turismo 7 musí řešit pošramocenou pověst. Tvůrci totiž úplně nezvládli vyvážení monetizace, kdy vám bez placení zabere získání kompletní sbírky aut nechutné množství času. Vývojáři na svoji hru ale ještě nezanevřeli a stále do ní přidávají nový obsah a funkce.