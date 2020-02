Grand Theft Auto 4 se opět vrací na Steam, tentokrát v kompletní edici

Rockstar zveřejnil aktualizaci na Steam stránce hry GTA 4, aby určil, jak a kdy bude hra opět v prodeji. GTA 4 a její DLC začaly být v letošním roce na Steamu nedostupné kvůli licenci a vývojáři se tento neduh snažili odstranit.

Studio je nyní připraveno přivést hru zpět do Steamu a nově i odhaluje, co se bude měnit. Tak především bude hlavní hra a epizody z Liberty City zahrnuty do jediné verze s názvem GTA 4: Complete Edition. Tato verze bude dostupná i ve všech digitálních obchodech 19. března a další dobrou zprávou je, že vaše starší uložené pozice budou i nadále kompatibilní.

Complete Edition bude také prodávána na Rockstar Games Launcheru. V této verzi však chybí několik funkcí nalezených v původní verzi. Spolu s hrami pro Windows Live (GFWL) byly vyřazeny multiplayerové a výsledkové tabulky. Některé herní rozhlasové stanice se také dočasně odebírají, například RamJam FM, Self-Actualization FM a Vice City FM.

Ti, kteří již mají nainstalované GTA 4 nebo samostatné epizody obdrží v březnu aktualizaci, která změní jejich instalaci na kompletní vydání. Toto je požadovaná aktualizace, jejíž velikost se bude lišit v závislosti na obsahu, který vlastníte. Protože se jedná o automatickou aktualizaci, název obou her se v knihovně Steam každého změní na GTA 4: Complete Edition, bez ohledu na to, zda vlastníte DLC. To vám však nedovolí přístup k obsahu, který nevlastníte.

Mimo Steam budou muset hráči, kteří si hru zakoupili v obchodě Games for Windows Live, propojit své účty Social Club, aby mohli aktualizovat svou kopii na GTA 4: Complete Edition.