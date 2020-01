Grand Theft Auto 6: co čekat od dalšího hitu Rockstaru?

GTA je bezesporu jednou z nejvýraznějších sérií v herní historii. Jednotlivé díly znamenaly neustálý posun herního žánru a definici otevřeného světa městské akce. Ne nadarmo je tedy prozatím poslední díl GTA považován za nejlepší a nejúspěšnější produkt herního průmyslu vůbec. Zdobí ji výborná hratelnost, smysl pro detail, otevřenost a nevídané možnosti. Jenže… Přestože GTA V dostává perfektní podporu v oblasti multiplayeru, hra jako taková už rozhodně není nejnovější, a to nejlepší má tak nějak za sebou. A to i přesto, že jde stále o jednu z nejoblíbenějších her. Proto se začíná čím dál více diskutovat o nástupci v podobě GTA VI. Ten by měl či snad mohl spatřit světlo světa cca za tři roky. Informací zatím není mnoho a navíc nejsou nikterak důvěryhodně podložené. Z tohoto důvodu se zatím stále pohybujeme v oblasti spekulací. Pojďme se ovšem zamyslet a zkusit si nadefinovat, jak by vlastně měla hra vypadat, co od ní čekáme a co vývojáři nesmí opomenout, abychom se opět mohli bavit o té nejlepší hře na světě. Konference investorů Jednou z nejčerstvějších zpráv je připravovaná konference investorů vydavatelského domu Take-Two, která se bude konat už příští týden, 6. února 2020 a šušká se, že se konečně dozvíme první oficiální informace o šestém dílu gangsterské ságy. Minimálně se potvrdí, že je hra opravdu ve vývoji. Jinak se bude konference soustředit hlavně na úspěchy a finanční skoky her GTA Online a Red Dead Online, do kterého hodlá vydavatel v budoucnu nemálo investovat. Hlavní hrdina Téma hlavního hrdiny je u her vždy tak nějak klíčové. Cest, kterými se vývojáři mohou vydat je nespočet, nicméně jejich finální rozhodnutí vždy ovlivní výsledný pocit. Nejde zde však o rasu, pohlaví či národnost. Jde o celkové pojetí hlavní postavy jako takové. Herní průmysl nás již naučil být dostatečně korektní a je proto jedno, zda-li bude hlavní hrdina malý, velký, tenký, široký, bílý, žlutý, černý, homosexuál či pánbíčkář. To, co určuje úspěšnost hlavního hrdiny, totiž leží daleko za již zmíněným. Jedná se o zvláštní mix sympatií, charakterových vlastností v kombinaci s osudem, který si postava naplňuje. Vzpomeňme kupříkladu na GTA San Andreas v porovnání s GTA IV. Přestože černošský CJ by mohl být původně a priori odsouzen k zavržení, svým charakterem a osobním kouzlem naprosto zválcoval válečného veterána Nika Bellica, naprosto nezajímavého, chladného a emotivně vyprázdněného mrzouta. Ostatně právě Niko Bellic je bezesporu jednou z nejslabších hlavních postav v dějinách série, i když si bezesporu i on našel své zastánce. S poněkud zajímavou a v jistém ohledu revoluční novinkou potom přišel pátý díl, který nabídl opravdu vražedné kombo - Trevor, Michael, Franklin. Při trošce podrobnějším pohledu na jednotlivé postavy šlo vlastně o chytrý krok vývojářů a sázku na jistotu, neboť namísto risku s jednou nejistou postavou, se do hry dostaly tři naprosto odlišné, čímž se trojnásobně zvětšila šance zasáhnout hráče některým z nich. Těžko říct, jakou cestou by se vývojáři mohli vydat, nicméně zavrhovat bychom jistě neměli ani ženskou hrdinku. Ostatně spekulace, které by něco takového naznačovaly, se již objevily. Nechme se překvapit, nicméně přiznejme si, že právě hlavní postava je jedním z klíčových prvků, na kterém bude GTA VI vystavěno.

Kvalitní a silný příběh Série GTA byla vždy vystavěna na silných a především uvěřitelných příbězích. Byť často přitažených za vlasy. Každopádně příběhové vyprávění bylo a je jednou z nejsilnějších stránek značky. Každý z dílu nabízel naprosto jiné prostředí, a přestože se ve svém jádru hlavní zápletky mohly podobat, ve výsledku byly naprosto odlišné. Společně s tím, jak s jednotlivými díly rostly ambice do nebeských výšin, docházelo postupně i k nabobtnávání příběhů jako takových. GTA vždy znamenalo nastavení zrcadla světu kriminality, nečekané zápletky a především zachycení co možná nejzábavnější podoby podsvětí. Přestože série GTA vždy nabízela dostatečné množství jednotlivých misí a nespočet možností, jak se v herním světě zabavit alternativně, právě příběh byl, je a bude tím nejlepším možným pojítkem, ucelujícím jednotlivé elementy do jednoho luxusního celku. Co nás čeká tentokrát? Budeme se pohybovat ve světě drogové mafie, malých zlodějíčků, pornografie, vrahů, uprchlíků z vězení po vzoru vyvedeného A Way Out, či se snad postavíme na druhou stranu a budeme ctít zákon? Ať už budou kroky vývojářů v tomto ohledu jakékoli, v příběhové lince se osobně ničeho neobávám. Rockstar jsou totiž mistři narace!

Dobrá hratelnost Hratelnost je bezesporu dalším vztyčným pilířem celé série. Pravda, první díly z ptačí perspektivy ještě nenaplňovaly opravdovou podstatu série GTA tak, jak ji známe dnes, nicméně již tenkrát vzbudily nemalý rozruch a působily silně nadčasově. Právě tyto, z dnešního pohledu poněkud křečovité herní mechaniky ovšem daly vzniknout téměř kultovní hratelnosti následujících dílů. A to, do jakých rozměrů série vygradovala v zatím posledním dílu, asi není třeba příliš komentovat. GTA je v této oblasti naprosto vzorovým příkladem hratelnosti, vybroušeného ovládání, jízdního modelu a komplexnosti celkově. A právě kvalitní hratelnost a především také nějaká ta lákadla pro znovuhratelnost v podobě alternativních konců apod. je jednou z klíčových cest, jak opět zaujmout hráče i pošesté. Ani zde nemám žádné obavy, že by Rockstar mohl klopýtnout, nicméně je třeba být stále na pozoru a brát v úvahu, že GTA rovná se parádní hratelnost. Navíc je zde ještě jeden prvek, který tak nějak může hru stigmatizovat, a to jsou nelidské nároky a očekávání. Každý hráč bude od hry očekávat jen to nejlepší.

Tuny vedlejšího obsahu Již jsme si tak nějak zvykli, že městské akce nabízejí krom hlavních a vedlejších misí také mnoho povyražení navíc. Jenže je povyražení a povyražení. Způsob, jakým se Rockstar dlouhodobě v této oblasti prezentuje je opět jeden z vrcholů herního průmyslu. Každý z jednotlivých dílů série posouval možnosti alternativní zábavy mimo hlavní příběh dále a dále, až jsme se dočkali téměř fanatického pojetí světa z hlediska aktivit, které v něm lze konat. Od posilovny, návštěvy kadeřníka, tunění aut, přes drobné vykrádačky, návštěvy kolotočů, striptýzových barů, hraní golfu, tenisu a nevím čeho ještě. Tohle je jen vrchol ledovce, neboť série GTA nabízí opravdu hodně, ale hodně pestrý svět k prozkoumávání a vyblbnutí. Zapomenout jistě nesmíme ani na lákavé a tajemné easter eggy, které jsou pro sérii typické. Nalézat je znamená poměrně obtížnou aktivitu, založenou často na náhodě, nicméně herní světy, které jsou s GTA propojeny, jsou živoucím organismem v každém ohledu. A právě proto je série tak neskutečně oblíbená. Pro svojí komplexnost, nabobtnalost a smyslem pro detail.

Herní mapa a prostředí Jedním z dalších klíčových elementů, které se silně podepisují nad výsledným dojmem z hraní, je jistě herní prostředí a mapa, ve které se hráč pohybuje. U Rockstaru jsme naštěstí snad nikdy nezaznamenali nějaký problém týkající se neatraktivního prostředí či snad malé mapy. Ba naopak. Byla to právě monstróznost a smysl pro detail, který vždy série GTA zdobil. Rozlehlé herní prostředí zahrnující centra měst, výškové budovy, nejrůznější obchůdky, náměstíčka, benzinové pumpy, průmyslové haly, letiště, mosty, tunely, arény, ale také odlehlejší části plné menších stavení či snad skutečnou samotu. Zapomínat pochopitelně nesmíme ani na přírodu jako takovou. V tomto ohledu zacházelo daleko především GTA V, které nabízelo mnoho krás. Čím větší, tím lepší říká se. Přestože to vždy tak úplně není pravda, něco na tomto tvrzení rozhodně bude. Ani velikost herní mapy však nezaručuje kvalitní herní zážitek, o čemž jsme se již mnohokrát mohli přesvědčit. Mnohdy je tedy lepší pro celistvost zasadit svět do menšího herního prostředí. Navíc, objevují se často hry, které sice představují obrovské mapy, jsou však bohužel prázdné a nezáživné. To naštěstí nikdy nebyl případ GTA. Věříme tak, že GTA VI nabídne rozlohou ještě větší mapu, než tu, se kterou jsme se setkali v pětce, a že bude zároveň minimálně tak pestrá a vyladěná, jak by se na hru podobného formátu slušelo.

Multiplayer Zní to až neuvěřitelně, ale od vydání GTA V uteklo již skoro 7 let. Za tu dobu se stala jedním z nejlépe prodávaných produktů herního průmyslu a jednoznačně nejoblíbenější hrou celkově. GTA je kult, je to pojem. Jen málo hráčů si ji kdy nevyzkoušelo či o ní neslyšelo. A to, co platí pro celou sérii, platí i pro GTA V jako takové. Přestože třeba nešlo o nejlepší díl série (je jím GTA San Andreas?), nabídla opravdu neskutečné možnosti a spoustu zábavy. To se ovšem bavíme o singleplayeru, který zabral několik desítek hodin. Co ale potom? Jak naložit se hrou, jejíž vývoj přišel i s marketingovou kampaní na 265 milionů amerických dolarů? Co potom? Jak hráčům zajistit tisíce hodin zábavy i po dohrání hry? Odpověď je jednoduchá. Multiplayer. Vytvořit tak obrovský a pestrý svět, mít navíc tolik hráčů a nepustit se do multiplayeru by byla neskutečná hloupost. To se naštěstí nestalo a tak, přestože již GTA V jistě nevládne co do kampaně jednoho hráče, je stále velice úspěšnou hrou na poli multiplayeru. Obrovský herní svět totiž dává hráčům z celé planety možnost plnit si ty nejhloupější sny a dělat téměř cokoli. Co na plat, že náplň není pevně dána či snad nějak zakořeněná, zde vládne svoboda. Takové pojetí dává GTA V stále živou duši a i po tolika letech se můžeme bavit o úspěšném a především monstrózním organismu. Organismu, který je přikrmován jak ze strany vývojářů, tak především ze strany samotných hráčů. Multiplayer je prvek, který rozhodně nesmí minout ani připravované GTA VI.

Grafické zpracování Při pohledu na pět let starou hru si člověk uvědomí, jak nenápadně a potichu stárne vše v našem okolí. To, co jsme dříve hlasitě obdivovali, se dnes stává zavrženíhodným a my jen mlčky kroutíme hlavou. A nejinak je tomu i v případě GTA V. Přestože ani před těmi pěti lety jsme rozhodně nehovořili o grafické špičce, šokovala ona rozměrnost a smysl pro detail. Z dnešního pohledu už jistě tak nadšení nejsme. Ano, GTA V i dnes vypadá vzhledem k rozloze a možnostem úchvatně, jelikož jsme však zmlsaní díky stále novějším a novějším produktům, rádi bychom posun i v tomto ohledu. A grafické modifikace dost silně naznačují, že by GTA sérii rozhodně slušel a s největší pravděpodobností se podívá až na další generaci konzolí. Nechceme být v tomto ohledu nespravedliví, přece jen je třeba zohlednit dlouhou časovou odmlku, která jednotlivé díly dělí. V takovém mezičase se pochopitelně vždy pochyby a diskuze objeví. Spíše jen zdůrazňujeme skutečnost, že konkurence a očekávání jsou opravdu velká, proto ani po grafické stránce nesmí GTA VI v žádném případě pokulhávat.