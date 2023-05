Grand Theft Auto 6 možná vyjde v příštím roce. Vydavatelství Take-Two očekává miliardové zisky

Od oficiálního potvrzení po obrovském úniku dat z vývoje GTA 6 stále čekáme na první pořádnou ukázku přímo z hraní. Vydavatelství Take-Two, pod které patří mimo jiné i studio Rockstar Games, ve své finanční zprávě naznačuje, že příští rok pro něj bude opravdu velký. Společnost očekává zisky ve výšce 8 miliard dolarů. To má zajistit několik zlomových titulů a logicky se nabízí, že GTA 6 bude právě jedním z nich.

I když fiskální rok trvá až do konce března, Rockstar by si určitě nenechal ujít podzimní sezónu, kdy vycházejí ty největší tituly. Abychom nemluvili jen o rok vzdálené budoucnosti, tak Strauss Zelnick, CEO spolčenosti uvedl, že v aktuálním fiskálním roce plánuje Take-Two vydat celkem 16 her.

3 z nich jsou velké tituly, mezi které patří WWE 2K24 a NBA 2k24. Další dvojice mají být hry středního rozsahu, přičemž jednou z nich je Lego 2K Drive, které právě vychází. Mělo by dojít i na 2 remastery či remaky a pod labelem Private Division vyjde trojice nezávislých titulů. Zbylých 6 her je určeno pro mobilní telefony.

Take-Two má celkem ve vývoji 52 her, ale GTA 6 jednoznačně vzbuzuje největší zájem. Předchozí díl přeci jen vyšel už před 10 lety, takže by to letos chtělo alespoň pořádnou ukázku. Zelnick se vedle plánů podělil také o aktualizovaná prodejní čísla. GTA 5 přesáhlo 180 milionů prodaných kopií, zatímco Red Dead Redemption 2 je na 53 milionech.

Zdroj: Take-Two