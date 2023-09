Grand Theft Auto nemá konkurenci. Tyhle hry se ale sérii GTA přiblížily a stojí za to

V minulosti to možná ještě šlo, ale dnes se už těžko série Grand Theft Auto dá porovnávat s konkurencí. Její pátý díl jde totiž do takového extrému, že je to kategorie sama o sobě. Městských akcí jako takových v poslední dekádě sice několik vzniklo, ale ve své podstatě jdou zcela jinou cestou, i když mohou být zdánlivě podobné. Při čekání na nové GTA ale není od věci vyzkoušet i takové kousky, které nejsou tak komplexní, ale zvládají perfektně to, o co se snaží. Pár z nich jsme pro vás v dnešním článku vybrali a přiblížíme vám, proč zrovna ony stojí za to.

Pokud máte rádi asijskou kulturu: Sleeping Dogs

Příběh Wei Shena, policejního inspektora v přestrojení, který se zamotal do hongkongského podsvětí, jsme si poprvé mohli zahrát v roce 2012. Průnik mezi triády je nelehká záležitost plná nebezpečných situací. Wei je ale schopný nejen s pistolí. Smrtící zbraní se v jeho rukách stane třeba i zmražená ryba. Kontaktní souboje jsou ve Sleeping Dogs hlavní součástí akce. Své bojové umění si v průběhu hry ještě vylepšuje a do dobře známých pohybů může zakomponovat i prvky v prostředí. Vedle již zmíněné ryby je to třeba zapnutý větrák.

Dnes už grafika hry nevypadá tak dobře, ale ve své době vypadali Sleeping Dogs skvěle. Hong Kong má obzvlášť v noci nezapomenutelnou atmosféru. Na každém rohu svítí neonové nápisy, můžete se zajít podívat na tržiště nebo se projíždět autem po obchvatu, ze kterého celou tu světelnou parádu máte jako na dlani. A když si u toho naladíte jednu ze skvěle poskládaných rádiových stanic, tak je to paráda o to větší.

Sleeping Dogs sice exceluje v příběhu a soubojích na blízko, v dalších aspektech je to ale už nanejvýš průměrná hra. Je to znát třeba při jízdě autem, kdy si připadáte, jako by na silnici nebyla tunová konstrukce, ale model poskládaný z plastu. Podobně krkolomně působí i přestřelky. Bylo by za nás lepší, kdyby Wei zůstal u předvádění svého bojového umění.

Ani dnes není žádný problém si Sleeping Dogs zahrát. V roce 2014 vyšla graficky lehce vylepšená definitivní edice, kterou najdete na PC, PlayStationu i Xboxu. Zároveň jsou její součástí i všechna DLC. Měli jsme se dočkat i pokračování, které by odvyprávělo další příběh Wei Shena. Nejambicióznější projekt studia United Front Games byl ale v roce 2013 zrušen. Podobný osud čekal i MMO Triad Wars, které se dostalo až do fáze betatestu. Závěrem roku 2015 ale přišel konec a o rok později bylo zavřeno celé studio.