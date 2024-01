Gray Zone Warfare bude nemilosrdné, hráč si musí poradit sám. Předběžný přístup nabídne 150 úkolů

Taktická akce Gray Zone Warfare od brněnského týmu Madfinger Games si už od prvotního oznámení v loňském roce získala slušný zájem. S uvedením hry se počítá na letošní rok, a tak vývojáři pomalu vypouštějí ven další a další informace o tom, jak bude jejich novinka fungovat v praxi. V dalším vývojářském deníčku je řeč o fungování misí.

I jednoduše znějící mise se ve výsledku může proměnit na boj o život. To platí hlavně díky nátuře žánru exktračních FPS, kdy se vám do cesty mohou připlést nejen nepřátelé ovládaní umělou inteligencí, ale také další party hráčů. Vývojáři vás nehodlají nijak držet za ruku, což platí od přípravy až po závěr mise. Je jen na vašem uvážení, jakou výbavu uznáte za vhodnou. Stejně tak si můžete určit přístup, jaký k danému úkolu zvolíte. Jestli je správný, to už je jiná věc.

Přímo v akci pak neuvidíte okolo sebe ani na mapě žádné šipky či otazníčky. Prozkoumat si musíte všechno na vlastní pěst. Proto určitě nebude od věci držet si nejdřív odstup, než abyste do nebezpečné zóny naběhly po hlavě. Scénářů, do kterých se budete moci pustit, má být spousta už v předběžném přístupu. Vývojáři chystají 150 různých úkolů. Kdy má ale Gray Zone Warfare vyjít, jsme se stále ještě nedozvěděli.

Jedním z nich bude Rat's Nest, kde se pokusíme vyčmuchat úkryt zlořádů. Následně je potřeba ho vyčistit a určitě nikomu nebude vadit, když si odsud odneseme všechny užitečné zdroje. O přípravě a provedení celé mise se v rozhovoru výše rozpovídal Ondřej "Spicy" Spisar, bývalý člen českých speciálních jednotek, který už přes 2 roky pracuje v Madfinger Games a mimo jiné se stará o to, aby ve hře měly postavy co nejautentičtější animace pohybu. Provede vás jak svými zážitky ze služby, tak postupem, kterým by sám k dané misi přistupoval.