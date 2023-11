Gray Zone Warfare je nová taktická střílečka od českých Madfinger Games. Vsází na realistické zpracování akce

Od mobilních her rovnou k velké MMO akci. Brněnské studio Madfinger Games se do povědomí hráčů v minulosti zapsalo tituly, jako je Dead Trigger nebo Shadowgun. V minulém roce ale přišlo oznámení, že z mobilních zařízení přecházejí na klasické herní platformy a nyní už víme, co v kancelářích kutí. Gray Zone Warfare bude taktická střílečka, ve které je každý aspekt hratelnosti zpracovaný co nejblíže realitě. Vydání je v plánu na příští rok a zatím je oznámena pouze PC verze. Rovnou se můžete podívat, jak bude tahle česká novinka vypadat v pohybu.

Přidáme se k soukromé vojenské organizaci, která operuje na ostrově v jihovýchodní Asii poté, co tady došlo k blíže nespecifikované události a všichni obyvatelé byli evakuováni. Celkem tři takové organizace sem vyslaly svoje žoldáky, aby odhalili zdejší tajemství a přinesli s sebou vše, co by mohlo mít nějakou hodnotu. Gray Zone Warfare tak bude mít nejblíž k extrakčním střílečkám, kdy se vydáte na misi, posbíráte vše, co se dá, a následně se musíte zase dostat do bezpečí. To ale nebude jednoduché, protože proti vám budou stát skupiny dalších hráčů i nepřátelé ovládaní umělou inteligencí.

Vývojáři chtějí, aby realismus byl z jejich novinky cítit na každém kroku. Platí to třeba pro pohyb, úpravu zbraní i kompletní simulaci balistiky. Vypadá to, že každá akce bude mít vlastní animaci, což stále ani v dnešních hrách není standard. Ve videu máme příklady, kdy se chce náš voják napít nebo si vzít prášky. Může se to zdát jako drobnost, ale dost to ve finále přidá na celkovém dojmu.

Gray Zone Warfare chce být unikátem v tom, že se u vojáků nespoléhá na běžný systém zdraví. Místo toho, abyste viděli ukazatel, který si skrz lékárničky můžete doplnit, bude hra simulovat fungování lidského těla. Zranění různých částí těla má odlišný vliv na to, jak se pak postava chová přímo ve hře. Samozřejmě budou k dispozici způsoby, kterými můžete svoje nebo spoluhráčovo zranění ošetřit.

Demokratická republika Lamang je fiktivním místem, jehož podoba se inspiruje Laosem. Vedle akce se v těchto krajinách má rozvíjet i dospělý příběh rozvržený do několika misí. Bližší informace o zápletce si vývojáři nechávají pro sebe. Také to zatím nevypadá, že si budeme moci Gray Zone Warfare zahrát v češtině. Stránka na Steamu ukazuje pouze angličtinu, ale to se ještě do vydání může změnit.