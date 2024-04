Gray Zone Warfare se zítra otevře všem. Známe také cenovky všech edicí české taktické akce

České studio Madfinger Games to bere celkem hopem. Svoji extrakční střílčeku Gray Zone Warfare představili loni v listopadu, nedávno uspořádali testování pro influencery a už zítra v 15:00 se brány předběžného přístupu otevřou široké veřejnosti. Hra bude na Steamu dostupná ve čtyřech různých edicích, přičemž ta základní vás vyjde na 35€, tedy nějakých 880 Kč.

Gray Zone Warfare zatím sklízí pozitivní ohlasy za podařenou kombinaci arkády a simulace s důrazem na taktické hraní. Samozřejmě je ale ještě stále co vylepšovat. Zatím nevíme, kdy máme očekávat finální verzi. Pokud chcete vývojáře podpořit víc, můžete si vybrat z dalších tří edicí, které přinášejí i výhody přímo do hry. Nejdražší Supporter Edition stojí 99€, tedy cca 2 500 Kč. S ní dostanete nejvíc prostoru pro úschovu vybavení a všechny balíčky s výbavou do začátku.

Jako bývalý člen speciálních jednotek se opět vydáváte do akce v roli zástupce jedné ze tří frakcí, která bojuje o kontrolu nad tropickým ostrovem o rozloze 42 km². V jednu chvíli se po něm bude pohybovat až 48 hráčů, ale to není jediné, na co bude potřeba dávat pozor. V prostředí lesů a vesniček je rozesetá tisícovka postav ovládaných umělou inteligencí.

Na vás pak je posbírat při výsadku vše cenné a potřebné a dostat se zase do bezpečí. Do akce můžete vyrazit ve čtyřčlenné skupině, ale osamělí vlci to určitě zvládnou i sólo. Celkově na mapě najdete okolo 150 různých úkolů, takže se nemusíte bát, že byste po pár hodinách hraní neměli co dělat.