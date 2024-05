Gray Zone Warfare už prodalo 400 000 kopií. Schytává ale kritiku za technické problémy

Česká taktická střílečka od studia Madfinger Games před pár dny vyšla na Steamu v předběžném přístupu a rovnou vystřelila na první příčku mezi aktuálně nejprodávanějšími hrami. Vývojáři se nyní pochlubili, že za první 2 dny si jejich novinku pořídilo 400 000 hráčů, což je pro první velkou PC hru od tohoto týmu obrovský úspěch. Nemohou si ale dovolit usínat na vavřínech. V Gray Zone Warfare je stále spousta věcí, která potřebuje doladit.

Největším problémem je momentálně optimalizace. Pokud si chcete zahrát bez problémů, budete potřebovat aktuální nebo minulou generaci grafických karet. U starších sestav budete muset hodně osekávat nastavení, aby bylo Gray Zone vůbec hratelné. To je hlavní příčinou smíšeného hodnocení od hráčů na Steamu, které v tento moment ukazuje 63 % kladných recenzí.

Jde o předběžný přístup, takže je jasné, že hra nebude v ideálním stavu hned od vydání. Optimalizace je ale určitě to hlavní, na čem by v Madfingeru měli zapracovat. Hráči pak hlásí další problémy. Občas se může stát, že vám zmizí část postupu nebo přijdete o část výbavy z inventáře. Někteří se zase potýkají s opožděnou odezvou svých akcí. Už je venku první patch, který některé nedostatky opravuje, a rozhodně jich v budoucnu přijde ještě spousta. Vývojáři zatím neuvádějí, kdy by měli dostat Gray Zone do finální podoby. Hráči mají každopádně očekávat častý přísun updatů, které postupně budou výsledek ladit k dokonalosti.

Zdroj: X