GRIT je novou battle royale hrou z divokého západu

Žánr battle royale již je za posledních několik let přeplněn všemožnými pokusy o hit, podaří se to ale jen málokomu. Studio Team GRIT nyní přidává svou trošku do mlýna a vydává se rovnou na divoký západ. Hra GRIT je v tuto chvíli dostupná v předběžném přístupu na Steamu a popete se tam až s dalšími 99 kovboji.

Hratelnost je klasická. Vytvořte si postavu a vyražte na divokou koňskou jízdu westernovým městečkem a přilehlým okolím, kde ze stovky hráčů přežije jen jeden. Hrát můžete jako vlk samotář a samozřejmě i v týmu.

Nechybí tu ani systém perků či přestřelky jeden na jednoho, které vás mohou vrátit zpět do hry.