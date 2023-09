GTA 5, jak jste ho ještě neviděli. Modifikace od fanoušků přibližují grafiku k fotorealismu

O dekádu později se GTA 5 dokáže vyrovnat po grafické stránce i těm nejnovějším hrám. Je to jen díky komunitě, která neustále posouvá možnosti kupředu.

Tvůrci modifikací se srocovali už u předchozích dílů série GTA. Nad tím, co předvádějí u pátého dílu, ale občas zůstává rozum stát. Důkazem toho je například skupina Cfx.re má na svědomí komplexní modifikaci FiveM, která do hry přidává nespočet dodatečných aktivit a funkcí. Nejvyužívanější je při hraní na roleplay serverech. V tom, co tahle skupina dělá, je natolik dobrá, že se nedávno stala oficiální součástí studia Rockstar.

Dnes bude řeč ale čistě o grafických vylepšeních. Modifikací od vydání PC verze vznikla opravdu hromada, takže pokud byste chtěli něco opravit, vylepšit či přidat, existuje dost velká šance, že nějaká modifikace splní váš požadavek. V rámci grafiky najdete také vícero oblíbených kousků. Některé se soustředí na vylepšení vegetace, jiné si berou na paškál nasvětlení, další zase přidává do hry komplexnější ray-tracing.

Jsou tady ale i větší projekty, které tohle všechno dávají dohromady a GTA 5 se s nimi promění k nepoznání. Samozřejmě ale na to musíte mít dostatečně silný stroj. Pokud na to vaše mašina stačí, mohou se záběry ze hry opravdu přiblížit fotorealismu. Standardem něco takového v herním průmyslu nebude ještě dlouho, ale je skvělé, že samotná komunita pečuje o svoji oblíbenou hru a s každou novou technologií, která se objeví, ji zase trochu vylepší.

Pokud byste si chtěli svoji hru namodovat, tak musíte hrát na PC a zamířit na web GTA5-mods.com. Tady najdete modifikace všeho druhu. Od nových modelů aut, zbraní, skriptů až právě po komplexní zlepšováky grafiky. Některé modifikace ale tento web nevyužívají, takže se vyplatí kouknout se i jinde. Třeba jedna z nejoblíbenějších jménem NaturalVision funguje skrz vlastní stránky.

Bude podobně vypadat GTA VI? Nejspíš ne, ale komunita se určitě opět postará o to, aby grafika dosahovala té nejvyšší možné úrovně.