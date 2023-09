Chystá se GTA 6. Kdy vyjde, na jaké platformy a čem to tentokrát celé bude

Pokračování série Grand Theft Auto je bezesporu jednou z nejočekávanějších her současnosti. Přesto je ale studio Rockstar Games s odhalováním bližších informací zatím dosti strohé.

Oficiální potvrzení toho, že se na dalším GTA skutečně pracuje, přišlo v únoru 2022, kdy to shrnovala jedna nepříliš výrazná věta v příspěvku na blogu. Díky spekulacím a únikům máme ale docela solidní představu o tom, co od GTA 6 můžeme očekávat.

Kdy GTA 6 vyjde?

Rockstar zatím neprozradil den, měsíc ani rok, ve kterém bychom měli vydání nového GTA očekávat. Náznaků a spekulací máme ale dost na to, abychom zvládli udělat alespoň nějaký odhad. Když pomineme předchozí tipy insiderů, je momentálně nejpravděpodobnějším obdobím příští fiskální rok, tedy od dubna 2024 do března 2025.

Během jednoho z finančních reportu totiž CEO společnosti Take-Two, pod kterou spadá Rockstar, oznámil, že v nadcházejícím fiskálním roce očekávají rekordní tržby. Konkrétně to má být přes 8 miliard dolarů. Také očekává, že se podobný trend podaří udržet i ve fiskálním roce 2026.

Tomu, že by nové GTA mohlo vyjít už v příštím roce, nahrává i Microsoft ve svých dokumentech, které předložil u soudů týkajících se akvizice Activisionu. V nich uvádí, že se s GTA 6 počítá právě na rok 2024. Rockstar nicméně sám nic takového nepotvrdil.

Na jaké platformy GTA 6 vyjde?

I tuhle informaci byste v oficiálních zdrojích hledali marně. Konzole PlayStation 5 a Xbox Series S|X jsou docela sázkou na jistotu. V PC verzi už ale nemáme takovou důvěru. Dobře si pamatujeme případy s GTA V a Red Dead Redemption 2, kdy na PC obě hry dorazily až několik let po konzolových verzích.

Co se jedná starší generace konzolí, nemyslíme si, že se majitelům PlayStationu 4, Xboxu One a Nintendo Switche poštěstí. Aktuálně ale bují spekulace ohledně nové konzole od Nintenda, která by mohla mít slušný potenciál. Rockstar nedávno dostal na Switch první Red Dead Redemption, takže se možná chystá pokračovat s vydáváním svých her na konzole od Nintenda.

Kde se GTA 6 odehrává?

O velký poprask v herním světě se zasloužil obrovský únik v září 2022, kdy člen hackerské skupiny Lapsus$ začal vypouštět do světa údajné záběry a obrázky z rozpracované verze hry. Nedlouho poté Rockstar únik informací přiznal a začal vše, co se ho týká, stahovat z internetu. Pár dní byla ale dost dlouhá doba na to, aby komunita z těchto zdrojů vytáhla řadu zajímavostí.

Ilustrační obrázek, zdroj: AI Midjourney

Potvrdilo se například to, že se znovu podíváme do Vice City, fiktivní verze floridského Miami. Na jednom z obrázků byl vidět nápis Vice City Metro. Mezi lokacemi se také objevila ikonická místa jako hotel Ocean View nebo klub Malibu. Podoba města se ale podstatně změní oproti tomu, co známe z původního Vice City. Tenhle příběh se má odehrávat v současnosti. Od 80. let se tedy určitě změnily lokace k nepoznání.

Podobně jako v případě Los Santos, které se od doby GTA: San Andreas v GTA V značně rozšířilo, by se mělo rozrůst právě i Vice City. Určitě není od věci i spekulace o tom, že se vydáme za hranice města. Fanoušci dávají dohromady možnou mapu herního světa podle okolních oblastí reálného Miami. Možností, co uvidíme přímo ve hře, je tedy hodně. Místo vyprahlé pustiny směrem k pevnině bychom se ale raději podívali na přilehlé ostrovy.

Původní plány na velikost hry ale podle reportů měly být o poznání ambicióznější. Konkrétně jsme měli navštívit větší části Jižní i Severní Ameriky. Od této myšlenky se ale upustilo kvůli tomu, že by vývoj trval příliš dlouho a vývojáři by museli podstupovat neúprosné přesčasy. Aby se tomu vyhnuli, přešli ke konceptu Vice City. I v této podobě ale GTA 6 má být pěkný macek. Ohledně interiérů má jít o nejotevřenější díl.

Po vydání hry by se navíc svět GTA 6 měl ještě rozšiřovat o nové mise i celá města. Dlouholetá podpora má být ještě větší, než v případě pátého dílu. Snad se tentokrát dočkáme i rozšíření pro jednoho hráče a ne jen aktualizací Online části jako v GTA V.

O čem bude GTA6?

Útržky o tom, co bude náplní nového GTA, známe hlavně díky již zmíněnému úniku. V hlavních rolích se má objevit dvojice hratelných postav inspirovaná Bonnie a Clydem. Pokud nepočítáme úplně první GTA, tak si poprvé zahrajeme za ženskou postavu. V souborech měli protagonisté přiřazeni jména Lucia a Jason. Nebrali bychom je ale jako samozřejmost. Přeci jen to mohl být jen placeholder. Mezi oběma postavami má být možné kdykoliv přepínat. Tuto mechaniku využívá ostatně už pátý díl.

V jednom ze starších reportů webu Bloomberg jsme se pak mohli dočíst o tom, že Rockstar má upustit od rasistických vtípků a sexuálních narážek, kterými jsou předchozí díly prošpikované. Neznamená to, že se z GTA najednou stane pohádka bez násilí, jen se nejspíš změní styl humoru.

Ohledně vedlejších aktivit má být GTA 6 také pořádný gigant. Budeme se moci pustit třeba do potápění, ovladatelné budou i vzducholodě a při řádění ve městě budeme moci narazit i na zvířectvo. Konkrétně zatím víme o psech, aligátorech a mývalech, ale množství druhů určitě bude větší. Stejně tak i množství aktivit. V souborech GTA V se našlo několik nevyužitých činností a je docela možné, že je Rockstar využije v pokračování. Pokud tomu tak bude, mohlo by dojít třeba i na sledování baseballových zápasů.

Hratelnost by se měla držet zaběhlého trendu střílečky z pohledu třetí osoby. Jestli bude možnost přepnout do pohledu z první osoby jako v GTA V, zatím nevíme. Měly by ale přibýt nové mechaniky pro tichý postup. Vykrádačky nejspíš budou stěžejní součástí hry, takže plížení či schovávání by určitě přišlo vhod.

I tentokrát budeme moci dělat ve městě pořádný binec. Pětihvězdičkový systém nemá chybět a policie je díky pokročilejší AI sofistikovanější. Rockstar si už dříve udělal patent na nový způsob chování NPC v otevřených prostorách. Sice neuvádí přímo, že ho využije v GTA 6, ale dávalo by nám to smysl. Do hry by to mělo přidat více dynamické akce.

Bude mít GTA 6 multiplayer?

O multiplayeru zatím nepadlo ani slovo, ale nemáme nejmenší pochyby, že GTA Online bude pokračovat s vydáním nového GTA. Ještě aby ne, když Take-Two vydělává každý rok přes půl miliardy dolarů. Jak bude přechod do nového města fungovat a co se stane s původním GTA Online, ale zatím ví jen Rockstar.

Pravděpodobné ale je, že GTA 6 bude mít už s vydáním oficiální servery pro roleplay. Nedávno se totiž tým tvůrců populární modifikace FiveM stal součástí Rockstar Games a určitě si je studio nepřizvalo jen tak pro nic za nic.