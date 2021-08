GTA Remastered Trilogy podle zdrojů Kotaku opravdu vzniká a má vyjít ještě letos

Už několik měsíců se spekuluje o tom, že v Rockstar Games vzniká remaster třech dílů série GTA, mezi které patří GTA 3, Vice City a San Andreas. Po menších náznacích přišel web Kotaku s tvrzením, že je GTA Remastered Collection skutečností. Jeho zdroje ale samozřejmě přímo neuvedl, takže i přes to, že mohou nové informace působit věrohodně, stále doporučujeme brát je s rezervou. A teď už pojďme k detailům.

GTA Remastered Trilogy by měla dorazit letos na podzim na PC, všechny konzole včetně Switche a mobilní platformy. Nové verze bude pohánět Unreal Engine a budou využívat mix staré a nové grafiky. Jeden ze zdrojů prý uvádí, že grafika mu připomínala hodně namodovanou verzi. Uživatelské rozhraní bude také upraveno, ale bude se držet původního stylu. Po stránce hratelnosti by pak k větším změnám dojít nemělo.

Vedení vývoje má mít na starosti skotské Rockstar Dundee, což je jedno z nejnovějších studií této společnosti. Podle zdrojů Kotaku je zapojeno i do tvorby vylepšené verze GTA V pro PS5 a Xbox Series S|X. S remasterováním má toto studio zkušenosti. Předtím, než se přidalo k Rockstar Games, se jmenovalo Ruffian Games a pracovalo i na Halo: Master Chief Collection.

Původně prý měl Rockstar v plánu tuto trilogii přidat jako bonus k next-gen verzím GTA V a GTA Online. Plány se ale několikrát změnily. Prý stále není jisté, jestli dorazí na všechny platformy ve stejnou chvíli. Jednotlivé díly z trilogie se nicméně nebudou prodávat samostatně a budete si je moci pořídit pouze v digitální podobě.

Na závěr pak přichází poznámka k tomu, že se mají fanoušci těšit i na nové verze starších her z ostatních značek od Rockstaru. Konkrétně padlo jméno Red Dead Redemption, za které bychom se rozhodně také nezlobili.

Možná si říkáte, že je tvorba GTA Remastered Trilogy zbytečná, ale jistě nejsme jediní, kdo by nové verze ocenil. Pokud si například Vice City chcete v dnešní době zahrát na PC, tak se bez fanouškovských modifikací jen těžko obejdete. Tato nutnost by s novými verzemi snad měla opadnou. Pokud neodpadne, byla by to pro Rockstar hodně špatná vizitka.

Zdroj: Kotaku