GTA: Trilogy - Definitive Edition rozšíří herní knihovnu Netflixu. Zahrát si ji budete moci na mobilech

Netflix před dvěma lety rozšířil nabídku svého předplatného o mobilní hry a stále to v tomto směru nehodlá vzdát. Momentálně si tímto způsobem můžete zahrát zhruba 80 různých her, mezi kterými je i pár exkluzivit. Od 14. prosince se nabídka rozroste o další pořádnou pecku. Na mobilech s Androidem a iOS si budou moci předplatitelé zahrát definitivní edici GTA Trilogy, která zahrnuje trojku, Vice City a San Andreas.

Když teď odhlédneme od toho, v jakém stavu vyšla trilogie na ostatní platformy a jak dokázala pošramotit pověst Rockstar Games, i když za ní vlastně stojí jiné studio, je to docela velká věc. Je to důkaz toho, že Netflix hodlá do her šlapat i v budoucnu, i když pro něj momentálně ani zdaleka nepředstavují prioritu.

Pokud byste chtěli otestovat něco ze současné herní nabídky Netflixu, můžeme doporučit třeba Dead Cells, Spiritfarer nebo oba díly příběhovky Oxenfree. Z exkluzivit můžete vyzkoušet třeba Queen's Gambit nebo Poinpy.

Zdroj: Netflix