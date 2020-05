Hry zadarmo nebo se slevou: Grand Theft Auto V zdarma a hordy zombíků

Epic Games Store - Grand Theft Auto V zdarma Zase jednou máme na Epicu velkou akci a tentokrát je to opravdu něco pořádného. Kdo by to byl čekal, že do rozdávání her zdarma se zapojí i studio Rockstar Games se svým posledním dílem série Grand Theft Auto. Letos pátý díl oslaví sedmé výročí od vydání na minulé generaci konzolí. I přes to, že už má svoje roky, tak se má stále čile k světu. Příběhovou kampaň už sice většina hráčů zná, ale GTA V se daří především díky multiplayeru, který Rockstar neustále podporuje. Grand Theft Auto 6 je ve vývoji. Bude menší, ale detailnější a hutnější V naší zemi si sice kvůli našim zákonům například nezahrajeme ve zdejším kasínu, ale valná většina obsahu i přes to zůstává přístupná pro všechny. V posledních letech se také velmi rozmohl trend role-play, který uspěl mimo jiné díky modifikaci FiveM. Opět máte týden na to, abyste tuto hru zařadili do své knihovny na Epicu. V posledních týdnech je ale podmínkou, že na svém účtu musíte mít dvoufázové ověření, jinak se ke hrám zdarma nedostanete.

Xbox Store – 505 Publisher sale Jméno tohoto vydavatelství většině hráčů na první pohled moc neříká. Má ale pod sebou spoustu značek, o kterých jste už bezesporu slyšeli. Zaštiťovalo například nejnovější výtvor od Remedy – Control (860 Kč). To a mnoho dalšího najdete v aktuální akci v obchodě Xboxu . Fanoušci simulátorů jistě znají jméno Assetto Corsa (200 Kč). Tato závodní hra patří mezi to nejlepší, co v tomto žánru za posledních pár let vyšlo. Není ale úplně pro každého. Pokud vás spíše baví arkádové ježdění ala Forza Horizon, Assettu se vyhněte obloukem. Kromě základní hry je ve slevě i Season Pass, který do hry přidává tři desítky nových vozidel. DiRT 5 bude první hrou, která poběží ve 120FPS na Xbox Series X Metroidvania Bloodstaned: Ritual of the Night (525 Kč) sice nenaplnila velká očekávání poté, co o ní vývojáři prohlašovali, že jde o nástupce kultovní Castlevanie. To ale nic nemění na tom, že se jedná o výbornou záležitost spadající do tohoto žánru. Stejně jako v případě Assetto Corsy je ve slevě i DLC obsah. Terraria (114 Kč) už je sice starší záležitost, ale nyní je docela vhodná chvíle se k ní zase vrátit. Čeká ji totiž velký update, který je zároveň zakončením dlouholetého vývoje. Častokrát se jí přezdívá 2D Minecraft a s novým přídavkem bude k dispozici mnohem více možností než kdy před tím.

Zombie GOGalypse Na GOG tento týden zavítali nemrtví. Na hordy zombíků narazíte napříč všemi možnými herními žánry. Hlavním tahákem je série adventur The Walking Dead od Telltale Games. V nabídce jsou všechny série včetně dodatečných epizod. Pokud byste ale raději větší akci, můžete zkusit například NecroVision (1,11$). Tato střílečka z roku 2009 vás přenese do role mladého Američana Simona Buknera. Roku 1916 se zapojuje do války, ale na bojišti ho nečekají jen lidští protivníci. Velmi rychle se dostanete do podsvětí a na řadu přijde odhalovaní tajemství ukrytých pod zemí. Spolu se hrou je ve slevě i datadisk Lost Company (1,13$). Oznámena akce The Walking Dead: Saints & Sinners pro PC VR Ze strategií tady pak máme They Are Billions (26,3$), která vyšla minulý rok. Oproti jejím původním verzím, které byly dostupné skrz Early Access, v té finální přibyla spousta věcí včetně kampaně. Kromě toho si můžete například v Survival módu vyzkoušet, jak dlouho udržíte nápor hord nemrtvých.

PlayStation Store – Extended Play Jednou za čas se na digitálních distribucích objevují slevové akce na nejrůznější doplňky a DLC pro všemožné hry. Extended Play na PlayStationu obsahuje ještě něco navíc. Najdete tady i speciální a kompletní edice zahrnující i základní hry. Třetí Zaklínač je bezesporu jedním z nejlepších RPG, které za poslední roky vyšly. I když je základní příběh sám o sobě výborný, byl by hřích vynechat výborné datadisky Srdce z kamene a O víně a krvi. GOTY edice Zaklínače 3 (379 Kč) obsahuje kompletní zážitek. Nové tech demo předvádí sílu Unreal Enginu 5, bude i na Playstation 5 Tuto akci také jistě uvítají fanoušci Sims 4. Ve slevě je celá řada rozšíření a jak už moc dobře víme od třetího dílu, nejsou zrovna nejlevnější. Před pár měsíci byla hra samotná k dispozici pro předplatitele PS Plus, takže pokud chcete nové možnosti pro své simíky, teď k tomu máte vhodnou příležitost. Bojové hry už dlouhá léta po vydání dostávají nové bojovníky ve formě DLC. Některé z nich jsou také součástí Extended Play. Platí to například pro tituly Tekken 7 nebo Dragon Ball Xenoverse 2.

Stále probíhá: Humble Sierra Bundle Jméno studia Sierra si jistě pamatujete jako tvůrce klasických point & click adventur. V novém balíčku na Humble Bundlu , který je již tradičně rozdělen do tří částí, najdete celou řadu her z tohoto žánru. Kromě toho ale dojde i na několik dalších titulů. První část balíčku váš jako vždy vyjde na jedno euro. Společně s kolekcí série Police Quest dostanete ještě adventuru Gabriel Knight 3. Mimo to jsou tu ale ještě dvě hry z jiných žánrů. Velocity 2X je rychlá top-down střílečka. Jako poslední vás pak čeká TimeShift, což je také sci-fi střílečka, ale tentokrát z pohledu první osoby. Adventura Below zamíří na PS4 v dubnu spolu s novým režimem Další část (7,23€) pokračuje s adventurami. 5 dílů Quest for Glory doplňuje například The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery. Šestici her v druhém tieru pak uzavírají hry Phantasmagoria 2, Arcanum, Caesar IV a Shiftlings. Poslední část (11€) obsahuje 7 titulů, přičemž jedním z nich je kolekce sedmi dílů série King‘s Quest. Nechybí ani novodobá předělávka, jejíž první část můžete na Steamu vyzkoušet zdarma. Následuje další Gabriel Knight, Geometry Wars 3, kolekce Space Questu, první Phantasmagoria a třetí Caesar.

Stále probíhá: Humble Choice – X-COM 2, Jurassic World Evolution a další Do předplatného , kde si můžete vybírat hry z nabídky měnící se každý měsíc, přicházejí nové kousky. Celkově máte na výběr z dvanácti her, přičemž hlavním tahákem je tentokrát dvojice strategií – X-COM 2 a Jurassic World Evolution. Obě výše zmíněné hry dostanete spolu s DLC obsahem. U X-Comu jsou to balíčky Reinforcement a Resistence Warrior. Jurský svět pak doplňuje Deluxe Dinosaur Pack. Celkově se Humble Choice tento měsíc zaměřuje na strategické hry. Dále je ve výběru například Rise of Industry nebo Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War. Tato hra je docela unikát vzhledem k tomu, že většinou dostává herní adaptace spíše fantasy univerzum Warhammeru. XCOM: Chimera Squad – není XCOM jako XCOM | Recenze Z odlišných žánrů tady máme například skákačku Horace, která byla docela nedávno k dispozici zdarma na Epic Games Store. Zbytek už jsou spíše neznámé tituly. Vypadá to tedy, že časy, kdy v Humble Monthly bývaly samé velké hry, už jsou pryč. Kompletní nabídku jako vždy naleznete na blogu Humble Bundlu .