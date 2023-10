GTA VI má mít vylepšený systém dynamických a realistických animací. Napovídá tomu patent Rockstaru

Na oficiální informace o pokračování série Grand Theft Auto stále čekáme, ale jednomu z fanoušků, kterého na Redditu najdete pod přezdívkou u/Tobbelobben30, našel velmi zajímavý patent. Týká se nového způsobu fungování dynamických animací. „Vytvořili systém malých bloků pro pohyb postav. Tyto bloky lze různě kombinovat a vytvářet širokou škálu animací. Představte si například postavu ve hře, která jde v dešti, cítí se unavená nebo se zraní. Místo toho, aby se pro každou z těchto situací navrhovaly samostatné animace, použijí se tyto bloky k přirozenému sestavení pohybu postavy.“

Cesta k tomuto nálezu byla docela komplikovaná. V souborech, které se dostaly na veřejnost při velkém úniku Rockstaru, se objevovalo jméno Tobias Kleanthous. Právě tenhle vývojář, který se specializoval na umělou inteligenci a animace, je podepsán pod tímto patente. V Rockstar Games působil od roku 2014 do roku 2021. Na svém profilu na LinkedIn každopádně píše, že byl vedoucím vynálezcem nového systému a metody pro pohyb virtuálních postav, který byl vytvořen a implementován právě do her od Rockstaru. Jelikož jsme ho zatím v akci neviděli, tak je docela velká pravděpodobnost, že si odbije svoji premiéru s vydáním GTA VI.

Ani v nejmenším nás nepřekvapuje, že se vývojářský tým snaží více zapracovat právě na animacích. V tomhle odvětví se posouvali dál s každým novým titulem. Výrazný zlom přišel s RAGE enginem, který používá čtvrté GTA. Značný rozdíl v animacích ale uvidíte i při srovnání GTA V a Red Dead Redemption 2. Očividně se ale bude pomyslná hranice toho, jak živě mohou skrz animace působit postavy, posune ještě dál.

A kdy že se konečně dočkáme pořádného odhalení ze strany Rockstaru? Stále nikdo netuší. Informace z "důvěryhodných zdrojů", které po internetu kolovaly v posledních měsících, slibovaly trailer v průběhu minulého týdne. Ani tenhle tip ale nevyšel, takže zkrátka nezbývá nic jiného než čekat. Pokud se Rockstar nechce vybalit s oznámením jen tak z ničeho nic, poslední velkou akcí letošního roku jsou The Game Awards, které se konají 7. prosince a dokázali bychom si představit, že právě tady Rockstar konečně prolomí dlouhé ticho.

Zdroj: Eurogamer.net, Reddit