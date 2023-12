Trailer na GTA VI je tady. Rockstaru první ukázka unikla, a tak ji sám vydal v předstihu

Rockstar dneska nemá dobrý den. Po všem tom lákaní a velkých očekáváních unikl první trailer na Grand Theft Auto VI několik hodin před dnešní plánovanou premiérou. I když šlo o verzi ve velmi špatné kvalitě a byl přes ni nalepený velký nápis, bylo jasné, že tohle jen tak někdo nespíchl sám. Studio zareagovalo během chvíle tím, že trailer vypustilo do světa v plné kvalitě. To nejdůležitější vás čeká na jeho konci. Nové GTA se chystá na rok 2025.

První ukázka potvrzuje spoustu úniků a spekulací. Vypadá to, že v hlavních rolích bude opravdu dvojice ve stylu Bonnie a Clydea. Dějištěm je pak fialovými barvami prosvícené Vice City. Sice jsme neviděli ani sekundu z hraní, ale vypadá to, že ukázka běží přímo v enginu hry, a pokud by na tom bylo GTA VI graficky takhle, vůbec bychom se nezlobili.

K vydání má GTA VI ještě stále dlouhou cestu. Vývojáři ještě mají spoustu informací, na jejichž odhalení budou fanoušci dál netrpělivě čekat. Budeme hrát za dvě postavy nebo jich bude víc? Jak velká bude mapa? A na jaké platformy se vůbec chystá? Rockstar má ve zvyku své hry nejdříve vydávat na konzole a PC hráči musí čekat minimálně další rok a nedivili bychom se, kdyby to byl i tento případ.