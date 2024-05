GTA VI vyjde na podzim 2025. Pátý díl prodal 200 milionů kopií. Chystá se oznámení hry z další oblíbené značky

Mezi finančními reporty herních společností nechybí ani Take-Two, pod které spadá právě i série Grant Theft Auto. Během loňského oznámení nového dílu bylo jasně řečeno, že se s vydáním počítá na rok 2025. Některé neoficiální zdroje tvrdili, že bychom se GTA VI mohli dočkat už v jeho úvodních měsících. Díky informacím z reportu ale víme že vydání se plánuje na podzim. Rockstar má prý od vydavatelství plnou důvěru.

Řeč přišla i na GTA V. Této stálici, která poprvé vyšla v roce 2013 na předminulou generaci konzolí, se podařilo pokořit další milník. Prodalo se více než 200 milionů kopií napříč platformami. Na žebříčku nejprodávanějších her v historii je tak na druhém místě za Minecraftem, který má na kontě ještě o stovku milionů víc.

Report se ale netýká jen GTA. Take-Two v něm potvrzuje například vývoj NBA 2K25 a WWE 2K25. Během letošního Summer Game Festu, respektive 7. června pak dojde na oznámení nového dílu z "jedné z největších a nejoblíbenějších značek. Hned z první nás napadla nová Mafia, protože se nedávno proslýchalo, že od oznámení čtvrtého dílu nás dělí jen pár týdnů, což by tomu odpovídalo.

Možností je ale celá řada. Dlouhou dobu ve studiu Cloud Chamber vzniká pokračování série Bioshock. Zároveň má pod sebou toto vydavatelství také značky, jako Borderlands a Civilization. Na rozuzlení této záhady alespoň nebudeme muset čekat dlouho. Sezóna letních herních prezentací startuje za necelé 3 týdny.

Ani ve studiích tohoto vydavatelství se to neobešlo bez rušení projektů a propouštění. Podle CEO Strausse Zelnicka bylo zrušeno 12 projektů. Žádný z nich ale nepatřil mezi stěžejní tituly jejich hlavních značek. Zároveň je tady ale velmi zvláštní situace okolo studií Roll7 a Intercept Games. Podle dřívějších informací tyto týmy už neexistují. V rámci snižování stavu došlo právě na tvůrce her OlliOlli World a Kerbal Space Program 2. Podle Zelnicka ale k uzavření nedošlo, i když vše naznačuje, že se tak opravdu stalo. Zatím tedy nevíme, jak to s nimi dopadlo.