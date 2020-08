Guatemalský maloobchodník prozradil blížící se předělávku Prince of Persia

Včera jistá malá Guatemalská společnost zabývající se prodejem her zveřejnila na svých stránkách dvě překvapivé položky týkající se předělávky hry Prince of Persia. Ony příspěvky, kterými prodejce informoval své zákazníky o blížícím se listopadovém vydání tohoto produktu, byly krátce po zveřejnění zase smazány, ale jak už to na internetu bývá, i teď je stihl jeden iniciativní uživatel známý pod přezdívkou Ken Xyro vytípnout a následně vyvěsit na svůj Twitter.

Krom těchto fotek a také faktu, že na fotkách jsou pouze verze pro PS4 a Switch se toho prozatím moc neví. Jedno je však jisté, Ubisoft měl v plánu překvapit fanoušky nečekaným odhalením tohoto remaku, což je díky Guatemalskému obchodníkovi překaženo. I tato informace začala na internetu žít svým životem a momentálně existuje široká skupina hráčů, kteří předpokládají, že by se mohlo jednat o předělávku klasické plošinovky z roku 1989.