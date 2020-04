Guerrilla Games hledá scénáristu pro novou hru s otevřeným světem

Studio Guerrilla Games hledá nové posily do týmu pro vývoj svých dalších projektů. V tuto chvíli jde o vedoucího scénáristu, který by se staral o "RPG hry s otevřeným světem, online hry a MMORPG".

Nová posila by se měla připojit do kanceláří v Amsterdamu a pomoci týmu posunout laťku dramatického vyprávění ve hrách s otevřeným světem. Scénárista bude také úzce spolupracovat s designéry, animátory, herci a technickými vývojáři pro docílení co nejkomplexnějšího výsledku.

V tuto chvíli se Guerrilla snaží najít člověka, kdo by nadhodil zajímavé nápady pro herní questy, frakce a příběhová pozadí, stejně jako zajímavé dialogy, příběhové náčrty a různorodé fiktivní dokumenty. Kandidáti musí mít prokazatelné zkušenosti s tvorbou AAA her, komplexních příběhů a narativního designu v RPG hrách s otevřeným světem.

Vypadá to tedy, že studio má plné ruce práce se svým dalším projektem. Půjde o Horizon 2, nebo něco zcela nového?