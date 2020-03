Half-Life 2 bude díky modifikaci možné hrát ve virtuální realitě

Half-Life: Alyx vzbudil mezi recenzenty a hráči nadšení a přinesl doposud nevídaný zážitek z AAA titulu ve virtuální realitě. Ukázal, kudy může vést v budoucnu cesta. Není tak divu, že modeři se již snaží o to, aby na VR bylo co hrát a přepracovávají do ní i stávající tituly, které doposud byly jenom a pouze na klasických monitorech. Moder Vect0r se rozhodl přesně takovou věc udělat s Half-Life 2, který převedl do enginu použitého pro Half-Life: Alyx a následně kromě vylepšeného kabátku přidal i podporu VR.

Zatím jde pouze o předváděcí demo, které si nemůžete ještě zahrát. V budoucnu si však nejspíše budete hru moci zkusit, pokud patříte mezi vlastníky setu pro virtuální realitu. "Vzal jsem původní mapu, předělal ji do Source 2 formátu a přidal do Half-Life Alyx. Při tom jsem do Alyx přidal také další věci z Half-Life 2," popisuje svůj výtvor Vect0r. Modifikace očividně ještě bude vyžadovat hodně práce, aby se v ní dalo opravdu efektivně bojovat o život, ale už teď vypadá vážně lákavě a hráči by po dokončení nového titulu mohli mít ještě alespoň chvíli co dělat. Zkusíte po dohrání Alyx i novou modifikaci?