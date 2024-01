Half-Life 2 s ray tracingem vypadá skvěle. Nvidia koncem ledna vydá nástroje pro vylepšování starších her

O tom, že se druhý Half-Life dočká vylepšené verze, víme už nějaký pátek. Nvidia na CESu kromě nových grafických karet předvedla několik dalších věcí včetně další upoutávky na Half-Life 2 RTX, ve kterém můžete vidět porovnání několika scenérií před a po. Tenhle projekt není ale jen o modernějším systému nasvětlení. Vedle toho bude tato verze podporovat technologii DLSS 3.5 a vylepšení se dočkaly i jednotlivé assety.

Díky tomu tahle legenda prokoukla ještě o něco více. Zatím ale nevíme, kdy se dočkáme jejího vydání. Jedno datum ale Nvidia přeci jen prozradila. Druhý Half-Life je vylepšený nástroji z balíku RTX Remix, který se už 22. ledna otevře veřejnost v rámci betatestování. Vedle již zmíněných technologií je jeho součástí třeba i generativní AI, která pomůže s vylepšením textur.

Co to pro běžného hráče znamená? Dost možná se už v průběhu letošního roku začnou objevovat herní klasiky ve značně vylepšené podobě z dílny tvůrců komunitních modifikací. RTX Remix není jen aplikací, která vám umožní jednoduše pracovat se soubory hry. Zároveň bude propojovat celý ekosystém, který má tvůrcům modifikací celkově usnadnit tvorbu. Rozumí si třeba s Blenderem nebo Adobe Substance. Úpravy a vylepšení pak rovnou budou vidět během procesu přímo ve hře.

RTX Remix však nebude podporovat každou hru. Základem je, že titul musí být postavený na DirectX 8 nebo 9 a zároveň je potřeba, aby měl fixní systém funkcionalit. S moderními grafickými shadery si rozumět nebude. Komunita už i přes omezený přístup dala dohromady početný seznam her, kde najdete kompatibilní a nekompatibilní kousky. Mezi bezproblémové patří například pecky, jako je první Deus Ex, Freelancer nebo Need for Speed: Most Wanted z roku 2005. Sama Nvidia ve svém oznámení zmiňuje Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry's Mod, Freedom Fighters, Need for Speed Underground 2 a Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

Opravdu doufáme, že se některá z částí komunity chopí každé z nich, protože nezaznělo ani jedno jméno, které by si takové vylepšení nezasloužilo. U mě osobně vítězí Bloodlines. Upířích her je dnes žalostně málo a tahle legenda by už potřebovala oprášit.

Společně se spuštěním bety se na populární stránce s modifikacemi ModDB otevře speciální sekce určená pro výtvory z RTX Remixu. Jednoduše tak najdete všechny zlepšováky na jednom místě. Vedle toho bude zahrnovat i aktualizovaný seznam podporovaných her a tvůrci tímto způsobem mohou sdílet modifikace o velikosti až 50 GB, což žádná jiná stránka tohoto typu neumožňuje.